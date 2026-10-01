En el Invencible

Santa Fe en Movimiento ya vive el legado de los Juegos Suramericanos

A menos de una semana del cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, más de 3.000 jóvenes de los 19 departamentos participan de la instancia provincial del programa. Tras las primeras competencias en el CARD, este jueves la actividad llegó al estadio multipropósito Invencible Santa Fe, donde se disputa futsal.