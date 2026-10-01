El Gobierno de la Provincia, a través de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Educación, continúa impulsando Santa Fe en Movimiento, una propuesta que reúne a jóvenes de los 19 departamentos en torno al deporte, el encuentro y la participación.
Santa Fe en Movimiento ya vive el legado de los Juegos Suramericanos
A menos de una semana del cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, más de 3.000 jóvenes de los 19 departamentos participan de la instancia provincial del programa. Tras las primeras competencias en el CARD, este jueves la actividad llegó al estadio multipropósito Invencible Santa Fe, donde se disputa futsal.
Luego de las primeras competencias desarrolladas en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), renovado para los Juegos Suramericanos 2026, la instancia provincial del programa tuvo este jueves una nueva jornada en el estadio multipropósito Invencible Santa Fe. Allí se disputaron partidos de futsal y se dio continuidad al uso de la infraestructura deportiva construida para el evento internacional.
El estadio Invencible Santa Fe, que durante los Juegos Suramericanos fue sede de las competencias de handball, recibe ahora los partidos de futsal de Santa Fe en Movimiento. Así, a menos de una semana de finalizado el evento continental, el espacio construido para la cita deportiva ya forma parte de las actividades deportivas y educativas que impulsa la Provincia.
El inicio de las competencias fue acompañado por la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el secretario de Deportes, Fernando Maletti; y el director provincial de Educación Física, Adrián Alurralde.
Tejeda destacó que jóvenes de toda la provincia “están disfrutando Santa Fe en Movimiento y van a clasificar para representar a la provincia de Santa Fe en los Juegos Evita. Son más de 3.000 los jóvenes que están participando en estos días”.
Además, valoró la experiencia que dejaron los recientes Juegos Suramericanos. “Fue importante la decisión que tomó el gobernador Maximiliano Pullaro para que cerca de 250.000 niños y niñas de las instituciones educativas de nuestra provincia pudieran participar. Tuvimos chicos y chicas desde Gato Colorado hasta Teodelina que pudieron disfrutar de los Juegos”, señaló.
“Una experiencia única”
Por su parte, Maletti remarcó la importancia de que jóvenes de toda la provincia puedan vivir “una experiencia única”, con la posibilidad de alojarse en la Villa Suramericana y utilizar las instalaciones donde se desarrollan las distintas disciplinas.
El secretario explicó que Santa Fe en Movimiento se organiza en dos instancias: una escolar y otra junto a las federaciones deportivas. De allí surgirán los 360 representantes que competirán en los Juegos Evita de Mar del Plata.
“El año pasado terminamos primeros en el medallero, pero la experiencia es lo más importante. Más allá de lo deportivo, todo esto tiene un enorme valor social”, sostuvo.
A su turno, Alurralde destacó el trabajo conjunto de ambos ministerios para llevar adelante el programa, que alcanza a más de 3.500 instituciones educativas de los 19 departamentos y de las 365 localidades de la provincia.
“Nos llena de orgullo y muestra el trabajo previo que se hizo durante los Juegos para recibir a todas esas instituciones y permitirles disfrutar de una experiencia única, que puede repetirse”, afirmó.
El legado de los Juegos
La jornada en el Invencible Santa Fe permite poner en valor uno de los principales legados de los Juegos Suramericanos 2026: una infraestructura deportiva de primer nivel que, tras el evento internacional, continúa al servicio de santafesinos y santafesinas.
Santa Fe en Movimiento permite que ese legado trascienda la competencia y llegue directamente a las comunidades, al promover el acceso al deporte, la inclusión y el encuentro entre jóvenes de toda la provincia.
Además del Invencible Santa Fe y del CARD, las actividades de esta instancia provincial se desarrollan en otros escenarios deportivos de la ciudad, entre ellos el estadio de la UTN, Villa Dora, Gimnasia y Esgrima de Monte Vera, la Esquina Encendida, el predio UNL-ATE y el Centro de Deportes Municipal.