El pasado domingo se desarrolló en Rosario la última fecha de la Copa Santa Fe de Pesca Deportiva 2026, un torneo que reunió a 235 deportistas en diferentes costas de la provincia.
Copa Santa Fe de Pesca Deportiva: “Nos ha permitido proyectarnos en los niveles más altos del deporte santafesino”
La última fecha del torneo provincial se disputó a orillas del río Paraná y el Club Pescadores Unidos Arroyo Seco se consagró campeón.
En la costanera de la zona centro de la ciudad cuna de la bandera, frente a la zona de la Bajada España, se dieron cita todas las entidades afiliadas a la Federación Santafesina de Pesca Deportiva y Lanzamiento (FeSanPDyL), para disputar la última fecha del calendario y festejar al campeón de la edición, el Club Pescadores Unidos Arroyo Seco.
A orillas del río Paraná, en una jornada que se extendió desde las 8 y hasta pasado el mediodía, el pique, bajo la modalidad de caña libre, fue moderado, pero se pudo disfrutar a pleno el deporte que cerró con su quinta fecha y completó el calendario de la primera edición de la Copa Santa Fe de Pesca Deportiva.
En diálogo con El Litoral, tras el desarrollo de la última jornada, Alberto Gálvez, presidente de la Federación Santafesina de Pesca Deportiva y Lanzamiento, destacó: “El balance es positivo al 100 por ciento, formar parte del programa Copa Santa Fe para nosotros es todo un orgullo y nos ha permitido proyectarnos en los niveles más altos del deporte santafesino”.
Todos los escenarios y los competidores
En esta primera edición del torneo organizado por el Gobierno Provincial, la Lotería de Santa Fe, comenzó en la costanera Oeste de Santa Fe y continuó en el club Náutico de Reconquista, la costanera Este y Oeste de la capital provincial y cerró en Rosario.
Tras la disputa de la última jornada, el Club Pescadores Unidos Arroyo Seco se consagro campeón, con 44.0217 puntos. El segundo puesto fue para Club Caza y Pesca Esperanza con 43.0211 y el podio lo completó el Club Sindicato de Petroleros con 42.0202. Además, Club Amanecer de Vera Cruz (36.0155) y Club Federico Meiners (23.0071) completaron el top cinco del ranking del 2026.