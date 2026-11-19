Con un gran respaldo dirigencial, político y deportivo, se presentó en sociedad la edición 2026 de la Fiesta Provincial del Deporte. El lugar elegido fue Costa Litoral, del Grupo Triferto, con la presencia de deportistas, periodistas, dirigentes y medios de comunicación. La gala provincial del deporte, que cuenta con el respaldo del Gobierno y la Lotería de Santa Fe, dio su puntapié inicial con la presencia del presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, además del secretario de deportes de la provincia, Fernando Maletti.
Se presentó la edición 2026 de la Fiesta Provincial del Deporte
En las incomparabables ubicaciones de Costa Litoral, en el puerto santafesino, se lanzó la noche de gala del deporte provincial. El miércoles 2 de diciembre se eligen la revelación, la consagración y el mejor del año: habrá 130 premiados.
Todos, junto a los integrantes de la Agencia Santa Fe Deportes, dieron detalles de la fiesta que se llevará a cabo el miércoles 2 de diciembre en Salones del Puerto. El Senador Esteban Motta, del Departamento, San Martín, fue otra de las presencias importantes.
Entre las personalidades de Santa Fe, estuvo presente el atleta olímpico Germán Chiaraviglio, que hoy representa a los atletas de toda América, como así también las nadadoras del Club Atlético Unión: Malena Santillán, una de las máximas exponentes argentinas en los Suramericanos juveniles realizados en Panamá y el de la categoría mayores en nuestra provincia, próxima a viajar al Mundial de pileta corta en China. La cordobesa estuvo acompañada por Sofía Garcés que participó del Mundial Juvenil de Aguas Abiertas realizado en nuestra laguna del parque Manuel Belgrano y el profesor Adrián Tur jefe de entrenadores del tatengue.
En representación de la ciudad dio el presente el director de deportes Carlos Marzo y los concejales Violeta Quiróz y Jorge Fernández.
Con la figura José Alonso, presidente de Colón, los sabaleros dijeron presente con los jugadores del plantel profesional: Alan Bonansea y Julián Marcioni. Además, Gustavo Ingaramo, el secretario técnico sabalero Diego Colotto y Maxi encargado de la prensa rojinegra.
En representación del Club Atlético Unión lo hizo Marcelo Piazza, además de los responsables de la Academia de Ciencias del Deporte: Diego Sales, su Director Institucional. La Agrupación Encuentro Unionista también acompañó el lanzamiento: Guillermo Sabena, Marcelo Gorosito, Miguel Ponce, Cristian Hoffmann y Marcelo Ruscitti, entre otros.
También estuvieron presentes los dirigentes de las asociaciones y federaciones deportivas que conforman el COPRODE: Fabián Bochatay (Voleibol), Andrés Dentesano (Básquetbol), Alberto Gálvez (Pesca), Eliseo Taboada (Patín), Roberto Maciel (Atletismo) y Gastón Albornoz (Handball). También estaban presentes el presidente de Atlético Tostado, "Pilo" Ramsés Medina y el titular de Villa Dora, Adrián Ramseyer.
La Fiesta Provincial del Deporte, con el apoyo histórico de El Litoral, le pondrá un broche de oro a un año inolvidable: los diez años de Copa Santa Fe, los Juegos Suramericanos y muchos momentos especiales.
Se trata de la edición número 34 en la capital de la provincia Invencible de Santa Fe: habrá 130 premiados, 30 ternas, 40 disciplinas, momentos únicos, reconocimientos y homenajes e invitados de lujo. Juan José Buscaglia, cara de FOX Sports y Conmebol en los tradicionales sorteos de las Copas Sudamericana y Libertadores, estará en la conducción.
En un año único para el deporte de la provincia, vuelve la Gran Noche de Gala y se trata del corolario a un año histórico para el deporte de Santa Fe, el de los Juegos Suramericanos. Con la presencia de las máximas autoridades, incluso del Gobernador Maximiliano Pullaro que acompañó todas las ediciones desde que ocupa el sillón del Brigadier, habrá importantes invitados especiales, algunos de ellos campeones del mundo que hicieron grande la historia de nuestro deporte.
Como ocurre hace más de una década la ceremonia será televisada en vivo a través de la señal de RTS: Radio y Televisión Santafesina y Radio Gol 96.7.
Este año la fiesta reunirá a los atletas santafesinos que nos representaron en los Suramericanos Junior de Panamá, los Para-Sudamericanos en Colombia y los Suramericanos con sede en nuestra provincia.
Habrá homenajes especiales en el año del subcampeonato mundial de fútbol obtenido por la Argentina en Estados Unidos, México y Canadá; igualmente a los campeones mundiales de México 86 que estarán en Santa Fe de la mano del Secretario General de la Conmebol, el santafesino Nery Alberto Pumpido, arquero de ese equipo inolvidable.
También la Agencia coronará a los campeones de la Copa Santa Fe, la exitosa plataforma multideportiva, que este año se puso en disputa en 14 deportes y 20 disciplinas deportivas.
Los atletas que hicieron historia, que hoy son los embajadores del deporte provincial y que fueron los mejores en ediciones anteriores de esta Fiesta, también darán el presente tal es el caso de Germán Chiaraviglio, Rubén Rézola, Brian Impellizzieri, Federico Grabich y Evelyn Bermúdez la multicampeona de boxeo que fue la mejor deportista santafesina 2025.