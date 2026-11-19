Con auspicio de Gobierno y Lotería de Santa Fe

Se presentó la edición 2026 de la Fiesta Provincial del Deporte

En las incomparabables ubicaciones de Costa Litoral, en el puerto santafesino, se lanzó la noche de gala del deporte provincial. El miércoles 2 de diciembre se eligen la revelación, la consagración y el mejor del año: habrá 130 premiados.