El sábado por la tarde en la cancha del club Gimnasia y Esgrima de Rosario se conoció al campeón de la Copa Santa Fe de básquetbol de la rama masculina categoría U17. Regatas de Santa Fe se impuso con un contundente 108-77 a GER, el local, y levantó el trofeo.
Regatas de Santa Fe y la Copa Santa Fe de básquet: “Nos permite competir y afianzar el grupo”
El combinado masculino U17 se coronó campeón de la segunda edición tras vencer a Gimnasia y Esgrima de Rosario.
Tras la entrega del trofeo y las medallas de la segunda edición del torneo que organizan el Gobierno Provincial, Lotería de Santa Fe y la Federación de Básquet, Mariano Espinosa, entrenador del equipo campeón destacó: “Nos presentamos muy bien, sabíamos que era un equipo muy duro, de los mejores de la provincia”.
En diálogo exclusivo con El Litoral, el entrenador de Regatas habló de la importancia de la Copa Santa Fe para “el crecimiento individual y grupal de la categoría”, porque “es muy competitiva.
El director técnico destacó que es importante no sólo para los jugadores, sino también para el club: “Nos permite competir y afianzar el grupo”.
“Es muy importante que podamos competir”
Espinosa se permitió también analizar el partido que tuvo a Regatas como gran campeón tras imponerse con un contundente 108-77: “La clave fue defensivamente, sobre todo anotar a través del rebote ofensivo, es un equipo muy goleador (GER) y vimos eso con el cuerpo técnico, que teníamos que atacar mucho rebote ofensivo, y los pies firmes que nos quedaban tenían que ser muy efectivos para que ellos no puedan correr y defendernos como defienden siempre, a través de zona. Vimos eso y creo que esa fue la clave y los chicos muy predispuestos para hacer el trabajo”.
El director técnico también destacó el salir y viajar a disputar el torneo a lugares por fuera de la capital provincial: “Venir acá a la cancha de Gimnasia es muy gratificante, nos permite afianzar los grupos, es muy importante que podamos competir sanamente y con criterio”.