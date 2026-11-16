El domingo tuvo en Rosario acción de la Copa Santa Fe de básquetbol masculina en su categoría U15 y el escenario, el estadio del club Náutico Sportivo Avellaneda, cerró con su gente gritando campeón.
La categoría U15 de Náutico de Rosario se consagró bicampeona tras vencer a Atlético Rafaela
El elenco rosarino se impuso con un contundente 108-46 ante el elenco del norte provincial y volvió a levantar el trofeo.
El elenco local se consagró por la tarde y en su estadio, por segunda vez en el torneo provincial tras vencer a Atlético Rafaela por 108-46.
Es la segunda edición del torneo que organiza el Gobierno Provincial, la Lotería de Santa Fe y la Federación Santafesina de Básquet, y que apostó por incluir las categorías formativas.
Para acceder a la gran final, Náutico dejó en el camino a Almafuerte de Las Rosas tras un contundente 93-46 y Atlético venció a Rivadavia Juniors de Santa Fe por 76-62.
Superior de principio a fin
El estadio Ricardo Velasco fue el escenario de la definición de la Copa Santa Fe de la categoría u15, con Náutico como local enfrentando a la Crema, en un partido que dominó de principio a fin.
La diferencia en el marcador, que terminó siendo de 62 puntos, fue consecuencia de un equipo que no falló. En ataque fue implacable y en defensa anuló prácticamente al rival. Los parciales, todos a favor del campeón, terminaron mostrando también esa diferencia: 31-15, 25-9 y 25-9. Con una destacada actuación de Santino Rossi, quien se despachó con 22 puntos y 14 rebotes.
Por el lado de la visita, que nunca dejó de intentar acortar la diferencia, se destacó Álvaro Wytrzes con 8 puntos, 3 rebotes.
“Es un premio al proceso”
Tras la entrega del trofeo, Facundo Sáez Larrañaga, entrenador de Náutico Sportivo Avellaneda, dialogó en exclusiva con El Litoral y destacó la importancia de volver a quedarse con el trofeo.
“Es un premio al proceso que viene teniendo este grupo de jugadores y cuerpo técnico”, afirmó el DT, quien trabaja junto a Bruno Dibal, Lautaro Ortega, Renata Chiessa.
En relación al partido que terminó con el equipo gritando campeón, el director técnico destacó: “El plan de juego se jugó a lo que queríamos, es un rival conocido, hoy salió muy bien, los chicos lo respetaron desde el minuto cero y eso se vio”.
“Fuimos los dos mejores equipos”
Tras la final, el entrenador de Atlético Rafaela, Rodrigo Nieto, también dialogó en exclusiva con El Litoral, analizó el partido y destacó la importancia de la competencia provincial.
“Creo que son superiores en varios aspectos, a nivel táctico, de intensidad, nosotros jugamos una liga mas tranquila por eso nos cuesta un montón”, afirmó.
Y continuó: “Pero, ahora en la Copa Santa Fe, fuimos los dos mejores equipos de la provincia y eso es muy importante para los chicos”.
El director técnico de la categoría U15, quien trabaja acompañado con Claudio Requejo y Gonzalo Bilbao, destacó para cerrar: “Poder competir con estos equipos nos hace crecer un montón”.
Síntesis del partido
Náutico Sportivo Avellaneda 108: Santino Rossi 22, Lucas Peralta 15, Mateo Moreire 4, Genaro Valvason 6, Julián Vorobiof 8, Ciro Arribas 14, Tomas García 3, Jerónimo Ansaldi 14, Juan Emilio Drisun 3, Juan Lofiego 6, León Vorobiof 6, Benjamín Carrozzo 7. DT: Facundo Sáez Larrañaga.
Atlético de Rafaela 46: Valentín Durando 9, Álvaro Wyrtzes 8, Facundo Requejo 7, Ian Colon 3, Bruno Vaudagna 3, Agustín Ambort 3, Jose Lorenzo 7, Guillermo Colombrero 6, Ignacio Rivolo -, Bruno Nieto -, Benicio Chiarella -, Tomas Lorenzetti -. DT: Rodrigo Nieto.
Parciales: 31-15, 25-9 y 25-9.
Estadio: Ricardo Velasco.