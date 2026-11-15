Este sábado por la tarde en la cancha del club Gimnasia y Esgrima de Rosario se conoció al campeón de la Copa Santa Fe de básquetbol de la rama masculina categoría U17. Regatas de Santa Fe se impuso con un contundente 108-77 a GER, el local, y levantó el trofeo.
Copa Santa Fe: Regatas de Santa Fe gritó campeón de la categoría U17 y se quedó con el trofeo
El elenco de la capital provincial se impuso 108-77 a Gimnasia y Esgrima de Rosario y se quedó con la segunda edición del torneo.
Es la segunda edición del torneo que organiza el Gobierno Provincial y la Lotería de Santa Fe y que apostó por incluir en el formato básquetbol las categorías formativas. Una decisión clave para darle más rodaje y competencia a los jugadores que integran las divisiones menores. El primer año fue Gimnasia y Esgrima de Santa Fe quien se consagró campeón.
Del Final Four 2026 fueron protagonistas Gimnasia y Esgrima y Temperley de Rosario, y Sanjustino de San Justo y Regatas de Santa Fe.
La primera semifinal disputada el sábado por la mañana y animada por los equipos rosarinos terminó 84 a 60 a favor de GER. La segunda, en tanto, fue triunfo 88 a 73 del elenco de la capital provincial.
Así se definieron los equipos finalistas que en cancha de GER animaron una apasionante final, que terminó con Regatas como ganador y campeón de una nueva edición del torneo.
Regatas dominó de principio a fin
En la sede centro del club Gimnasia y Esgrima de Rosario, el partido terminó 108-77 a favor de Regatas de Santa Fe que se coronó campeón y que dominó el partido de principio a fin.
Los dirigidos por Mariano Espinoza se consolidaron en defensa y, salvo algunos pasajes del segundo y tercer cuarto, impusieron su impronta goleadora.
El primer tramo de juego terminó con un parcial de 34-19 a favor del elenco de la capital provincial. Fue el cuarto con más diferencia de tantos.
El inicio del segundo fue muy cerrado para ambos equipos. Y fue Gimnasia quien aprovechó los rebotes y varios quites, que le permitieron acortar la diferencia a 8 puntos. En la primera mitad del segundo cuarto el elenco rosarino, reforzó la defensa y en el ataque estuvo preciso. Sin embargo, Regatas despertó y con 4 triples seguidos volvió a imponerse. El parcial terminó 28-22 para la visita y en la general, 62-41.
El tercer cuarto fue similar y la diferencia de tiro fueron 3 puntos, finalizando 24-21 y 86-62 en el reloj definitivo.
La disputa del último tramo de juego, algo accidentada, tuvo a GER intentando acortar una diferencia de puntos que parecía imposible y a Regatas manteniéndola. Similar al primer cuarto, el parcial terminó 22-15 y el reloj final marcó el 108-77 para que el elenco de la capital provincial estallara y gritara campeón de la Copa Santa Fe.
“Es un torneo que venimos buscando desde principios de año”
Francisco Bertone, con 31 puntos se posicionó como el goleador de la noche y el jugador con mejor valoración del partido. Tras la coronación, dialogó en exclusiva con El Litoral y destacó: “Siento orgullo por nuestro equipo. Estuvimos trabajando en todos los entrenamientos para conseguir esto”.
El jugador, seleccionado para representar a la Selección Argentina en la categoría, explicó: “A la mañana (en relación a la semifinal) nos habíamos quedado con un gusto medio amargo, sentimos que no dimos el 100 por ciento y eso hizo que ahora salgamos a dejar todo en la cancha y se nos dio la diferencia que pudimos sacar”.
Al mismo tiempo, el jugador encargado de cortar la red del aro, afirmó: “Es una estrella más, ganamos el torneo provincial y ahora vamos por el torneo local de fin de año”.
Juan Lemos, quien aportó 20 puntos y 4 recuperaciones, también dialogó con El Litoral y destacó el trabajo que vienen haciendo los jugadores, el cuerpo técnico y el club: “Es un torneo que venimos buscando desde principios de año”.
En relación a la final, analizó: “La parte defensiva que siempre nuestro entrenador nos pone énfasis creo que marcó” el partido.
Síntesis del partido
Gimnasia y Esgrima de Rosario (77): Francisco Chiappa Pietra, Tomas Gindin 5, Yaco Mansilla 12, Lautaro Antonelli 7, Bautista Martoccia (-), Santino Bellia 5, Bautista Micheri 10, Francesco Marinsaldi 16, Gabriel Gabliano 8, Bautista Hanusiak 3, Ezequiel Roman Bargot 11, Joaquin Ledesma (-). DT: Adrian Bueres.
Regatas de Santa Fe (108): Francisco Bertone 31, Juan Lemos 20, Emilio Hernández 21, Lorenzo Galdon 14, Giuliano Guidici Camburzano 2, Joaquín Francesconi 11, Facundo Bellman 9, Geronimo Ludueña (-), Santiago Ceccarossi (-), Mateo Bella (-), Thiago Blanc (-), Ignacio Gras (-). DT: Mariano Espinosa.
Parciales: 19-34, 22-28 y 21-21.
Cancha: Gimnasia y Esgrima de Rosario.