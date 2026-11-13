En la noche de este viernes y con la disputa de dos encuentros, se pone en marcha la Copa Santa Fe de básquet femenino en la categoría mayores.
Con 6 equipos, se juega la fase final de la Copa Santa Fe de básquet femenino
Desde este viernes y hasta el domingo, se pondrá el juego del título provincial entre las damas en categoría mayores. Participan los representantes de 6 asociaciones santafesinas en busca de la gloria. También se consagrarán los campeones en cadetes y juveniles masculino en Rosario.
En el estadio Florencio Varni de Sport Club de Cañada de Gómez competirán los seis equipos representantes de las diferentes asociaciones de todo el territorio provincial, en un formato concentrado idéntico al que consagró hace algunas semanas a Sanjustino como campeón en la rama masculina.
En esta ocasión, el mini certamen organizado por la Federación Santafesina de Básquet con el respaldo del Gobierno de la Provincia se disputará en dos zonas de 3 equipos cada una. Tras jugar dos encuentros de primera ronda, los ganadores de cada grupo se clasificarán a la gran final programada para el domingo 15 de noviembre a partir de las 18.30 en el mencionado estadio.
Según lo establecido por la organización, en el grupo A competirán Alma Juniors en representación de la Asociación Santafesina, además de Unión de Sunchales y Náutico de Rosario. Por su parte, en la zona B jugará el equipo local, Sport Club, además de Olimpia de Venado Tuerto y el Sportivo Villa Minetti.
El fixture en Cañada de Gómez
Este viernes, el certamen tendrá su inicio a las 19 con el choque entre Sport y Olimpia, mientras que a las 21 se enfrentarán Unión de Sunchales con Alma Juniors.
Ya en la jornada de sábado, el turno matutino se abrirá a las 9 con el cruce entre Sportivo Villa Minetti y el representativo venadense, al tiempo que desde las 11 jugarán Náutico con Unión. Completando la fase eliminatoria y desde las 18.30, Alma Juniors se medirá con el elenco rosarino, mientras que desde las 20.30 el anfitrión chocará con Sportivo.
Los vencedores de cada uno de los grupos jugarán el partido por el título el domingo a partir de las 18.30.
El sábado definen los U17
En la continuidad de un fin de semana de superacción en el básquet de la Copa Santa Fe, en la jornada del sábado se resolverá el título en la categoría juveniles masculino, con los 4 mejores elencos de la provincia viéndose las caras en el estadio del club Gimnasia y Esgrima de Rosario.
En dicho escenario el local recibirá a Regatas de Santa Fe, Sanjustino (ambos representantes de la ASB) y a Temperley de Rosario en busca de la corona.
De acuerdo a lo establecido por la organización, las semifinales se disputarán en el turno matutino, con GER y Temperley animando un muy atractivo duelo rosarino a partir de las 10. Posteriormente, desde las 12, Regatas y Sanjustino resolverán al otro integrante de la gran final, la cual comenzará a las 18.
El domingo, el turno de los U15
Cerrando la actividad del básquet de Copa Santa Fe, y en simultáneo con la resolución del torneo femenino, se juega este domingo la etapa final del campeonato en la modalidad U15 masculina. En el gimnasio del club Náutico de Rosario, el local enfrentará a Almafuerte de Las Rosas desde las 10 de la mañana en la primera semifinal.
En el segundo turno, desde las 12, Rivadavia Juniors irá por su pasaje a la gran final midiéndose con Atlético de Rafaela. Los vencedores disputarán el cotejo por la Copa a partir de las 18.