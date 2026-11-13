En Sport Club de Cañada de Gómez

Con 6 equipos, se juega la fase final de la Copa Santa Fe de básquet femenino

Desde este viernes y hasta el domingo, se pondrá el juego del título provincial entre las damas en categoría mayores. Participan los representantes de 6 asociaciones santafesinas en busca de la gloria. También se consagrarán los campeones en cadetes y juveniles masculino en Rosario.