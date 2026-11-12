El Gobierno de la Provincia le pondrá final este domingo a la inédita y exitosa Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike, un evento deportivo que logró reunir las seis competencias más importantes de la disciplina, consolidando así un certamen profesional y de gran nivel competitivo.
La Copa Lotería de Santa Fe busca sus héroes en el Desafío del Jaaukanigás
Este domingo, Reconquista y Avellaneda coronarán a los mejores de 2026 en el “Desafío Héroes del Jaaukanigás”. Hubo seis fechas durante todo el año y participaron más de 1.000 ciclistas.
La tercera edición de la carrera se disputará este domingo 15 de noviembre en Reconquista y Avellaneda. Será la sexta y última fecha de la Copa Lotería de Santa Fe. Las inscripciones online siguen abiertas hasta este viernes de 13 a 18 y la jornada se podrá seguir en vivo desde la web oficial del Desafío.
Tanto Reconquista como Avellaneda recibirán este domingo a ciclistas de toda la provincia para el tercer “Desafío Héroes del Jaaukanigás”, carrera que cerrará el Campeonato Provincial de Mountain Bike.
La largada será a las 10 en el Club Atlético y Tiro Reconquista, que también será el punto de llegada. En esta última fecha se definirán los campeones de la Copa Lotería de Santa Fe en todas las categorías. El evento no se suspende por lluvia.
Entre los protagonistas de la definición estarán Luisina Simondi, en Elite Femenina, Jorge Mathieu, en Pro, y Mariano Carbonell, en Grand Master. Los tres buscarán coronar su campaña con el título provincial en sus respectivas categorías.
“La Subcomisión de Mountain Bike del Club Atlético y Tiro Reconquista invita a ciclistas de toda Santa Fe a ser parte de la prueba. El recorrido combina senderos a orillas del arroyo El Rey, el cruce del arroyo y caminos rurales de Avellaneda, en un circuito que atraviesa algunos de los paisajes más característicos del norte santafesino”, explica Diego Sánchez en charla con El Litoral.
La jornada reunirá a quienes llegan con el campeonato en juego y a quienes se anotan para completar su propio desafío. Cada ciclista que cruce la meta recibirá la medalla finisher de esta tercera edición.
El registro online estará habilitado hasta este viernes 13 de noviembre a las 18. El sábado 14 habrá inscripción presencial durante el retiro de kits. El domingo 15, día de la carrera, no se realizarán inscripciones. Las inscripciones se registran en la web oficial.
“Es un gusto aportar para este tipo de eventos. El dinero mejor invertido es cuando le apostamos al deporte. Eso es lo que hicimos en estos últimos dos años porque esa fue la decisión política de la gestión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro”, remarcaba el vicepresidente ejecutivo de Lotería Santa Fe, Daniel Di Lena.
El público podrá seguir la jornada por streaming en vivo desde la página oficial del Desafío. Las novedades también se compartirán en Facebook e Instagram, accesibles desde el Linktree de Héroes del Jaaukanigás. Web oficial y transmisión en vivo.
El secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, aseguró que “la idea fue darle auge al Mountain Bike, una disciplina que tiene mucho crecimiento en el país y la provincia. En la provincia hay seis ciudades que tienen eventos: Ceres, San Justo, Avellaneda, Pueblo Andino, Esperanza y Venado Tuerto, y la idea fue unirlos a través de la Copa Lotería de Santa Fe, un campeonato por puntos con la participación de más de 1.000 ciclistas”.
Hay que recordar que organiza la Subcomisión de Mountain Bike del Club Atlético y Tiro Reconquista, con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y Lotería de Santa Fe, además del acompañamiento de las Subsecretarías de Deportes de Reconquista y Avellaneda.
La Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike, que contó con seis fechas y culminará este domingo 15 de noviembre, cumplió el objetivo fortalecer e impulsar el desarrollo de la disciplina, a través del trabajo articulado entre el gobierno provincial y las federaciones, entendiendo que estos encuentros promueven el deporte y generan mayor participación comunitaria.