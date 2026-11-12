Termina la competencia provincial de Mountain Bike

La Copa Lotería de Santa Fe busca sus héroes en el Desafío del Jaaukanigás

Este domingo, Reconquista y Avellaneda coronarán a los mejores de 2026 en el “Desafío Héroes del Jaaukanigás”. Hubo seis fechas durante todo el año y participaron más de 1.000 ciclistas.