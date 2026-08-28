Fin de semana cargado

Copa Santa Fe: se vienen definiciones y nuevas jornadas de competencia en cinco disciplinas

El Gobierno de la Provincia cierra agosto con competencias en cinco disciplinas. El flamante estadio multipropósito de la capital provincial, que será sede de los Juegos Suramericanos 2026, abrirá sus puertas con una jornada de la Copa Santa Fe de Handball. Además, se definirán los campeones de pádel y básquet U13 femenino, habrá ciclismo de pista en Reconquista y rugby en San Carlos Centro.