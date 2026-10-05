Se define todo en noviembre en Avellaneda-Reconquista

La Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike sacudió Esperanza

La edición número 21 del tradicional Rally Bike “Salado Paso las Piedras” marcó la quinta y penúltima jornada. El esperancino Jorge Mathieu y la rafaelina Luisina Simondi en lo más alto del podio.