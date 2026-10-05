Este domingo 4 de octubre, la ciudad de Esperanza fue testigo de una nueva fecha de la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike, nada más y nada menos que con la edición número 21 del Rally Bike “Salado Paso las Piedras”, una de las competencias de ciclismo de montaña más emblemáticas y convocantes de toda la región. Con epicentro en las instalaciones del Balneario Municipal de Esperanza, la jornada reunió a 250 corredores de diversas provincias que desafiaron un exigente circuito de 75 kilómetros.
La Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike sacudió Esperanza
La edición número 21 del tradicional Rally Bike “Salado Paso las Piedras” marcó la quinta y penúltima jornada. El esperancino Jorge Mathieu y la rafaelina Luisina Simondi en lo más alto del podio.
El propio Secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti, acompañó la prueba, junto al intendente de Esperanza, Rodrigo Müller (la declaró de interés municipal) y la diputada Jimena Senn.
A todo su rico historial y antecedentes, la competencia cobró mayor visibilidad porque forma parte de esta inédita copa provincial, formalizando la quinta fecha oficial de la Copa MTB Lotería de Santa Fe, el certamen provincial promovido y auspiciado por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Tras el paso por Esperanza, el campeonato provincial ingresa en su recta final y se encamina hacia su esperada fecha de coronación, la cual se disputará en la ciudad de Reconquista.
Debido a las recientes crecidas del río Salado impulsadas por el fenómeno de “El Niño”, la organización debió reestructurar el recorrido tradicional, evitando en esta oportunidad el cruce por el arroyo “Paso las Piedras”. Lejos de empañar el espectáculo, el nuevo trazado brindó 75 kilómetros de pura aventura y estrategia, combinando caminos rurales con senderos inmersos en una tupida vegetación que pusieron a prueba la técnica y resistencia de los competidores.
-General Masculina (Categoría PRO): el escalón más alto del podio quedó en manos del esperancino Jorge Mathieu, quien impuso condiciones en su casa y se adueñó del mejor tiempo absoluto de la jornada tras completar el exigente recorrido en 2 horas y 13 minutos. 1° Jorge Mathieu (Esperanza) – 2h 13m; 2° Juan Manuel Roggero (Rafaela) – 2h 13m 01s; 3° Juan Ignacio Cerutti (Freyre) – 2h 14m
-General Femenina (Damas Elite): en rama femenina, la victoria viajó hacia la ciudad de Rafaela de la mano de Luisina Simondi, quien volvió a dar muestras de su enorme nivel deportivo dominando la divisional Elite y cruzando la línea de meta con la marca máxima entre las damas: 2 horas y 30 minutos. 1ª Luisina Simondi (Rafaela) – 2h 30m; 2ª Victoria Delbo (Rafaela) – 2h 34m; 3ª Carolina Quintana (Pilar) – 2h 36m.
La Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike es un evento deportivo que reune las seis competencias más importantes de la disciplina, consolidando así un certamen profesional y de gran nivel competitivo.
En la provincia había seis ciudades que tenían eventos: Ceres, San Justo, Avellaneda, Pueblo Andino, Esperanza y Venado Tuerto, y la idea fue unirlos a través de la Copa Lotería de Santa Fe, un campeonato por puntos.
La Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike tiene como objetivo fortalecer e impulsar el desarrollo de la disciplina, a través del trabajo articulado entre el gobierno provincial y las federaciones, entendiendo que estos encuentros promueven el deporte y generan mayor participación comunitaria.
En marzo se disputó el Desafío de los 4 Vientos - 7° Edición – Ceres; en abril fue el turno del Desafío de los 3 Puentes - 3° Edición – San Justo; en mayo el Gran Premio Venado Tuerto MTB - 14° Edición – Venado Tuerto; agosto fue el mes de Pueblo Andino MTB Race – Andino y ahora el Salado Paso de las Piedras Rally Bike - 21° Edición – Esperanza.
Todo se definirá el 8 de noviembre en el llamado Desafío Héroes del Jaaukanigás Rally Bike - 3° Edición – Avellaneda/Reconquista. Allí se conocerán los ganadores de la Copa MTB Lotería de Santa Fe en su histórica primera edición.