Básquet femenino

Guillermo Carrozo, tras el título: “La Copa Santa Fe te eleva la vara y hoy dimos la talla”

El entrenador del conjunto rosarino destacó el trabajo colectivo, la formación de las jugadoras y la continuidad de una misma línea de trabajo desde las categorías formativas hasta Primera División. Tras vencer a Sportivo Villa Minetti por 77 a 56, valoró también la posibilidad de competir frente a equipos de distintas localidades de la provincia.