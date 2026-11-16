Luego de la consagración de Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario en la Copa Santa Fe de básquet femenino, el entrenador Guillermo Carrozzo expresó su satisfacción por el título y puso el foco en el proceso de construcción del equipo, la integración de nuevas jugadoras y la identidad de juego que sostiene la institución.
Guillermo Carrozo, tras el título: “La Copa Santa Fe te eleva la vara y hoy dimos la talla”
El entrenador del conjunto rosarino destacó el trabajo colectivo, la formación de las jugadoras y la continuidad de una misma línea de trabajo desde las categorías formativas hasta Primera División. Tras vencer a Sportivo Villa Minetti por 77 a 56, valoró también la posibilidad de competir frente a equipos de distintas localidades de la provincia.
El conjunto rosarino se impuso por 77 a 56 ante Sportivo Villa Minetti en la final disputada este domingo 15 de noviembre en el Sport Club Cañadense, en Cañada de Gómez, y se quedó con el campeonato provincial de Primera División.
En sus declaraciones posteriores al partido, Carrozzo destacó la importancia de compartir experiencias fuera de Rosario para fortalecer los vínculos entre las integrantes del plantel.
“Estoy muy contento porque este tipo de mini giras nos sirven para seguir formando y diseñando el grupo, pasando tiempo juntos fuera de la ciudad, haciendo todo en bloque y generando vínculos en un equipo nuevo, con chicas que han subido de las inferiores”, manifestó.
La importancia del grupo y la formación
El entrenador remarcó que uno de los pilares del equipo es el trabajo colectivo y la continuidad de una metodología que atraviesa todas las categorías del club.
“Es fundamental el grupo, es lo que más importa. Tenemos una línea de trabajo de inferiores y tratamos de trasladarla a Primera. Cambiamos siete u ocho jugadoras en comparación con el año pasado; hay chicas que eran de rol y ahora son protagonistas, y está bueno poder continuar con la idea”, explicó.
En ese sentido, valoró la posibilidad de sostener una identidad deportiva más allá de los cambios que se producen en los planteles y de las distintas generaciones de jugadoras que llegan a la máxima categoría.
Una competencia que eleva el nivel
Carrozzo también destacó el valor de la Copa Santa Fe como espacio de encuentro y competencia entre instituciones de diferentes puntos de la provincia. Consideró que el certamen permite salir del ámbito de los torneos locales y medirse con equipos y jugadoras de otras regiones.
“Está muy buena la Copa Santa Fe porque uno suele cerrarse en su torneo local y te ayuda a conocer equipos de la región, con jugadoras de mucha experiencia. Hoy fue un partido muy lindo para jugar”, señaló.
Además, sostuvo que este tipo de enfrentamientos representan un desafío para los equipos: “Este nivel y este roce nos obligan a levantar la vara. Hoy, por suerte, dimos la talla”.
Una misma idea desde el minibásquet hasta Primera
Al explicar las razones que llevaron a Náutico a quedarse con el título, el director técnico volvió a poner en primer plano la estructura institucional y la continuidad del proyecto deportivo.
“Fuimos campeones porque tenemos una estructura muy clara, con ideas y conceptos muy claros en los cimientos. Trabajamos de la misma manera desde minibásquet hasta la Primera y esa idea se puede mantener. Pasan las generaciones y se respeta, además de eso es mucho trabajo”, concluyó.
De esta manera, la consagración en la Copa Santa Fe representa para Náutico no solo un logro deportivo, sino también el resultado de un proceso de formación y una identidad de trabajo que el cuerpo técnico busca sostener en todas las categorías del básquet femenino.