Copa Santa Fe

Básquet femenino: Náutico de Rosario derrotó a Sportivo Villa Minetti y es el nuevo campeón

El conjunto rosarino venció a Sportivo Villa Minetti por 77 a 56 en la final disputada este domingo 15 de noviembre en el Sport Club Cañadense. Náutico dominó el encuentro desde el comienzo y se quedó con el título de la Primera División femenina.