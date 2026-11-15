El torneo que organizan el Gobierno Provincial, Lotería de Santa Fe y la Federación de Básquet de la Provincia de Santa Fe se definió en el Estadio Florencio Varni de Cañada de Gómez.
Básquet femenino: Náutico de Rosario derrotó a Sportivo Villa Minetti y es el nuevo campeón
El conjunto rosarino venció a Sportivo Villa Minetti por 77 a 56 en la final disputada este domingo 15 de noviembre en el Sport Club Cañadense. Náutico dominó el encuentro desde el comienzo y se quedó con el título de la Primera División femenina.
El conjunto rosarino venció a Sportivo Villa Minetti por 77 a 56 en la final disputada este domingo 15 de noviembre en el Sport Club Cañadense. Náutico dominó el encuentro desde el comienzo y se quedó con el título de la Primera División femenina.
El equipo dirigido por Carrozzo marcó diferencias desde el primer cuarto y sostuvo el dominio durante todo el partido. El primer parcial terminó 23-5 y, al llegar al descanso largo, el CNSA ya había ampliado la ventaja a 45-19.
En el tercer período, el marcador quedó 58-36, mientras que en el último cuarto el conjunto rosarino terminó de sellar la victoria por 77-56 para levantar el trofeo provincial.
Camino hacia el título
Náutico construyó su camino hacia la final con dos victorias durante la fase regular. Primero superó a Unión de Sunchales por 82 a 25 y luego derrotó a Alma Juniors por 63 a 48.
Con esos resultados, el equipo llegó a la definición y completó su participación con el triunfo ante Sportivo Villa Minetti, que le permitió quedarse con la Copa Santa Fe.
El plantel de la final
• 4 – María Sofía Bustos
• 5 – Isabella Boullón
• 6 – Valentina Castillo
• 7 – Pilar Sáez
• 8 – Milena Casilla
• 9 – Lucía Rincón
• 10 – María Casilla
• 11 – Guadalupe Castelnuovo
• 12 – Miranda Toledo
• 13 – María Angelina Marchi
• 14 – Alma Saludas
• 15 – Serena Ricciardi
Director técnico: Guillermo Carrozzo.