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Básquet femenino: Náutico de Rosario derrotó a Sportivo Villa Minetti y es el nuevo campeón

El conjunto rosarino venció a Sportivo Villa Minetti por 77 a 56 en la final disputada este domingo 15 de noviembre en el Sport Club Cañadense. Náutico dominó el encuentro desde el comienzo y se quedó con el título de la Primera División femenina.

Nautico Rosario, campeón.Nautico Rosario, campeón.
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El torneo que organizan el Gobierno Provincial, Lotería de Santa Fe y la Federación de Básquet de la Provincia de Santa Fe se definió en el Estadio Florencio Varni de Cañada de Gómez.

El conjunto rosarino venció a Sportivo Villa Minetti por 77 a 56 en la final disputada este domingo 15 de noviembre en el Sport Club Cañadense. Náutico dominó el encuentro desde el comienzo y se quedó con el título de la Primera División femenina.

Sportivo Villa Minetti, subcampeón.Sportivo Villa Minetti, subcampeón.

El equipo dirigido por Carrozzo marcó diferencias desde el primer cuarto y sostuvo el dominio durante todo el partido. El primer parcial terminó 23-5 y, al llegar al descanso largo, el CNSA ya había ampliado la ventaja a 45-19.

En el tercer período, el marcador quedó 58-36, mientras que en el último cuarto el conjunto rosarino terminó de sellar la victoria por 77-56 para levantar el trofeo provincial.

Camino hacia el título

Náutico construyó su camino hacia la final con dos victorias durante la fase regular. Primero superó a Unión de Sunchales por 82 a 25 y luego derrotó a Alma Juniors por 63 a 48.

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Con esos resultados, el equipo llegó a la definición y completó su participación con el triunfo ante Sportivo Villa Minetti, que le permitió quedarse con la Copa Santa Fe.

El plantel de la final

• 4 – María Sofía Bustos

• 5 – Isabella Boullón

• 6 – Valentina Castillo

• 7 – Pilar Sáez

• 8 – Milena Casilla

• 9 – Lucía Rincón

• 10 – María Casilla

• 11 – Guadalupe Castelnuovo

• 12 – Miranda Toledo

• 13 – María Angelina Marchi

• 14 – Alma Saludas

• 15 – Serena Ricciardi

Director técnico: Guillermo Carrozzo.

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