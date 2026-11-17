El domingo tuvo en Rosario acción de la Copa Santa Fe de básquetbol masculina en su categoría U15 conoció el domingo en Rosario a su campeón y el club Náutico Sportivo Avellaneda se consagró por segunda vez.
Náutico de Rosario campeón U15: “Es un premio al proceso que viene teniendo este grupo de jugadores”
El elenco de la cuna de la Bandera se impuso 108 a 46 ante Atlético de Rafaela en la gran final del torneo provincial.
El elenco local se impuso ante Atlético de Rafaela por 108-46 y se transformó en el equipo bicampeón del torneo organizado por el Gobierno Provincial, la Lotería de Santa Fe y la Federación Santafesina de Básquet.
Tras la entrega del trofeo, Facundo Sáez Larrañaga, entrenador de Náutico Sportivo Avellaneda, dialogó en exclusiva con El Litoral y explicó las sensaciones tras volver a consagrarse en el torneo provincial: “Es un premio al proceso que viene teniendo este grupo de jugadores y cuerpo técnico”.
El elenco de la ribera rosarina se consagró también campeón el año pasado, en la primera edición de la Copa Santa Fe de básquet en su formato categorías formativas. En aquel entonces, “Nauti” derrotó en la final a Platense de Reconquista.
En relación al bicampeonato, Sáez Larrañaga destacó: “De esa camada quedo la mitad, subió otra mitad que se acoplo muy bien y eso habla del trabajo y del desarrollo que vienen haciendo las diferentes categorías del club”.
El director técnico afirmó que ese trabajo se viene haciendo “tanto en el femenino como en el masculino”.
“Se ve que Náutico esta en los principales puestos a nivel provincial, habla del trabajo de hace años que se viene dando y trabajando integralmente en las formaciones de los chicos”, dijo el DT del equipo campeón de la segunda edición del torneo que organiza el Gobierno Provincial, la Lotería de Santa Fe y la Federación Santafesina de Básquet.
“Todo lo que afrontamos lo hacemos con la mayor seriedad posible”
En relación al desarrollo del partido ante Atlético Rafaela, que terminó con el equipo rosarino gritando campeón, tras imponerse por una diferencia abultada, el director técnico destacó: “El plan de juego se jugó a lo que queríamos, es un rival conocido, hoy salió muy bien, los chicos lo respetaron desde el minuto cero y eso se vio”.
“Fuimos construyendo la diferencia en el marcador desde el minuto cero, con los 12 jugadores durante los 40 minutos, seguimos rotando. Cuando se eleva el nivel la clave es tener jugadores que puedan hacerlo. Habla del buen trabajo del equipo, solemos perder jugadores que se van a la selección argentina y los que juegan lo hacen y responden, y eso habla del equipo”, continuó.