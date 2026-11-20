El Coloso Marcelo Bielsa será el escenario de disputa del partido de vuelta de la gran final de la Copa Santa Fe de Fútbol masculino. El cruce tendrá como protagonistas a Newell’s de Rosario y a Atlético de Tostado. El partido de ida, disputado el pasado 31 de octubre, terminó igualado sin goles.
Gonzalo Algarbe, capitán de Atlético de Tostado: “Tenemos que poner los pies sobre la tierra y dimensionar lo que significa esto”
El jugador el Verde palpitó la gran final del torneo ante Newell’s, este sábado desde las 16 en el Coloso Marcelo Bielsa.
En el estadio de la Lepra, este sábado desde las 16, se conocerá al campeón de la novena edición del certamen organizado por el Gobierno Provincial y la Lotería de Santa Fe. Y en la previa al partido definitorio, el capitán de Atlético de Tostado, Gonzalo Algarbe, dialogó en exclusiva con El Litoral.
Mientras el plantel recorre los 494 kilómetros que separan a Tostado de Rosario, para concentrar en la previa al gran cruce, el defensor contó: “El objetivo siempre fue este, llegar lo más lejos. Sabíamos y éramos conscientes de que con el plantel que tenemos y si se hacían bien las cosas íbamos a llegar acá”.
Lo que no imaginaban, era que el rival iba a ser nada más y nada menos que un club que compite en la máxima categoría del fútbol argentino: “no imaginábamos nunca enfrentarnos a un equipo de esta magnitud”.
El capitán del Verde, quien formó parte del plantel que se coronó en la Copa Federación 2024 y del subcampeonato conseguido en 2025, afirmó que ahora van por más: “Para nosotros es algo muy lindo haber llegado a una final de la Copa Santa Fe”.
La primera final
El partido de ida disputado por Atlético y la Lepra terminó igualado 0-0. En relación a dicho cruce, disputado a fines de octubre, el capitán destacó: “fue lo que esperábamos, encontrarnos con un equipo muy físico, un plantel joven que sabíamos que en lo físico iba a ser intenso, nosotros debíamos marcar la intensidad, no jugar al palo por palo porque eso no nos beneficiaba”.
En relación al análisis que se hizo de dicho partido y las diferencias que se encuentran entre un plantel amateur y otro profesional, Algarbe destacó: “Ya con una idea de cómo es el cruce vamos con otra mentalidad, sabemos que la cancha te cambia un poco el humor, nosotros en la cancha con buen piso jugamos de otra manera, nos favorece mucho también, así que trataremos de mejorar lo que no pudimos hacer en el primer partido”.
Una vida ligada a Atlético
Gonzalo Algarbe es actualmente el capitán del plantel del Verde y está en el club desde las divisiones inferiores, es del barrio de donde estaba ubicado el estadio toda su vida y desde el 2005 juega en la Primera División del elenco de Tostado. Con 38 años, dijo, en tono jocoso, está atravesando “el último paso, se podría decir”.
En relación a lo que significa para el grupo y para el club disputar una final de Copa Santa Fe, el capitán destacó: “Para nosotros es algo muy importante, algo que uno lo sueña o que capaz nunca se lo imaginaba y hoy estamos acá, por ahí uno no cae, tenemos que poner los pies sobre la tierra y dimensionar lo que significa esto”.
Y también contó lo que implica llegar a esta instancia para toda la zona: “Para el club, para toda la región, la zona nuestra, es algo muy intenso no hubo clubes que hayan llegado a esta instancia y menos enfrentarse a clubes de esta magnitud”.