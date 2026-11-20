Este sábado a las 16 en el Parque Independencia

Un final “Coloso” para la Copa Santa Fe: Newell’s-Atlético Tostado

En el partido de ida, empataron 0 a 0 en la Villa Recreativa del “Verde” y ahora se juega la revancha en Rosario. Si persiste la paridad, la Copa Santa Fe se define directamente por penales.