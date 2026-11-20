El icónico estadio Marcelo Bielsa, enclavado en el corazón del Parque Independencia de la ciudad de Rosario, será el escenario de la gran final de Copa Santa Fe 2026 en fútbol masculino. El dueño de casa, Newell’s Old Boys, recibirá este sábado a las 16 al Club Atlético Tostado: la ida terminó 0 a 0.
Un final “Coloso” para la Copa Santa Fe: Newell’s-Atlético Tostado
En el partido de ida, empataron 0 a 0 en la Villa Recreativa del “Verde” y ahora se juega la revancha en Rosario. Si persiste la paridad, la Copa Santa Fe se define directamente por penales.
La reglamentación indica que en caso de darse nuevamente un empate al terminar los 90 minutos, la definición en el Coloso del Parque Independencia se resolverá directamente desde el punto penal.
La Federación Santafesina de Fútbol designó las siguientes autoridades para la gran final: árbitro principal: Franco Campos; asistentes: Felipe Monserrat e Ismael Valiente. El cuarto árbitro será Daniel Pereyra.
El verde, por la sorpresa
Como se sabe, Atlético Tostado afrontará uno de los partidos más importantes de su historia deportiva: la serie llega completamente abierta después del empate 0 a 0 registrado en el encuentro de ida, disputado en Tostado. Ninguno de los dos equipos consiguió sacar ventaja, por lo que la definición promete una tarde de máxima expectativa.
Para el conjunto del norte santafesino será una oportunidad especial de buscar el título provincial en uno de los escenarios más importantes del fútbol de Santa Fe. El encuentro será transmitido por RTS Medios (Televisión Pública Santafesina), tanto por televisión como a través de su sitio web oficial: rtsmedios.com.ar.
El dueño de casa habilitará boleterías hasta las 20 en la puerta 6 del club del parque Independencia: venderán las entradas generales y plateas para los hinchas leprosos, mientras que el sábado estarán disponibles en las boleterías de la puerta 2 desde las 11.
El precio de las entradas generales será de 12 mil pesos y las plateas tendrán un valor de 15 mil pesos. En tanto, las entradas para los hinchas de Atlético Tostado se venderán exclusivamente el sábado desde las 11 en las boleterías de la puerta 6. Cabe destacar que la parcialidad visitante ocupará la popular Lionel Messi.
Sin diferencias en la ida
En la primera final de la Copa Santa Fe 2026, disputada en la Villa Recreativa del Club Atlético Tostado el pasado 31 de octubre. Newell's, dirigido por Lucas Bernardi, igualó el 0 a 0 y el Verde terminó con diez jugadores por la expulsión de Milton Leiva en el cierre de la etapa final.
Ahora el Coloso, con sus dos tribunas icónicas (la Diego Maradona y la Lionel Messi), será el escenario de la gran final de la Copa Santa Fe 2026 en fútbol masculino. El grande de AFA (Newell’s Old Boys de Rosario) recibe al “chico” del interior: Atlético Tostado. ¿Habrá lógica o se dará un batacazo?.