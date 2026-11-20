Torneo Clausura

Newell’s aprovechó el parate y recuperó jugadores clave para el duelo en La Plata

El entrenador Frank Kudelka utilizó las dos semanas de receso por la fecha FIFA para poner a punto a futbolistas que estaban en la última etapa de rehabilitación de sus lesiones. El DT tiene a todos a disposición para el primer choque de playoffs del Clausura, el lunes ante Gimnasia