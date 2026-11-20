Pocos equipos de los 16 que accedieron a los playoffs del Torneo Clausura han aprovechado tanto el parate que impuso la fecha FIFA como lo ha hecho Newell’s. Sobre todo para recuperar futbolistas que en los últimos partidos del grupo no pudieron estar a disposición del entrenador o en todo caso lo hicieron a media máquina porque llegaron muy tocados físicamente al final de la temporada. En estas dos semanas de descanso por los partidos que disputó la selección nacional, el técnico Frank Kudelka tuvo tiempo para reforzar conceptos y para poner a punto a la formación ideal que seguramente tiene en su cabeza para enfrentar el lunes a Gimnasia en La Plata, por el primer cruce mano a mano rumbo a la definición del campeonato local.
Newell’s aprovechó el parate y recuperó jugadores clave para el duelo en La Plata
El entrenador Frank Kudelka utilizó las dos semanas de receso por la fecha FIFA para poner a punto a futbolistas que estaban en la última etapa de rehabilitación de sus lesiones. El DT tiene a todos a disposición para el primer choque de playoffs del Clausura, el lunes ante Gimnasia
Los dos jugadores titulares indiscutidos que Kudelka recupera para el duelo con el “Lobo” platense, son el defensor Lautaro Gianetti y el delantero Matías Cóccaro. Dos futbolistas de mucha experiencia en este tipo de duelos, en los que hay mucho en juego, y además con mucha influencia anímica sobre los más jóvenes de la plantilla “rojinegra”. Por diferentes dolencias físicas, ambos se perdieron el último partido de la Zona A ante Instituto, que terminó empatado 2 a 2 y que le confirmó a la “Lepra” el sexto puesto en su grupo.
Lautaro Gianetti, el zaguero de 33 años que surgió en Vélez y luego se fue a Europa para jugar en Udinese de Italia y Antalyaspor de Turquía, sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo en el partido de local frente a Lanús. El oriundo de San Nicolás encaró un largo proceso de recuperación, que tuvo sus contratiempos porque en uno de los entrenamientos de semanas atrás, cuando ya había cumplido con el plazo de rehabilitación y estaba listo para volver, volvió a sentir molestias en la zona lesionada.
El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en ese momento y Gianetti siguió trabajando con los médicos y kinesiólogos para que su regreso se produzca sin riesgos. Ahora está listo para regresar al once titular y el lunes ante Gimnasia volverá a formar dupla de defensores centrales con Lucas Carrizo. Ambos le dieron muy buen resultado a Kudelka, ayudando a mantener el arco de Josué Reinatti en cero en varios partidos.
El otro jugador importante que Newell’s recupera es Matías Cóccaro, goleador del equipo en este segundo semestre del año y un futbolista con mucha personalidad para jugar este tipo de partidos, donde cada detalle puede definir la clasificación a la siguiente fase. El caso del ex delantero de Huracán es más complejo, porque no tiene una lesión específica, sino que arrastraba sobrecargas continuas y problemas crónicos en sus gemelos y un síndrome de estrés tibial bilateral. Con la clasificación asegurada, Kudelka decidió pararlo en la última fecha de la zona.
Gianetti y Cóccaro aprovecharon el parate de dos semanas y están listos para salir a la cancha el próximo lunes a las cinco de la tarde en el Bosque platense. También está recuperado Franco Escobar, el experimentado marcador de punta derecha que sufrió una lesión muscular en un entrenamiento y ya cumplió con los plazos de rehabilitación. Por su falta de ritmo, lo más probable es que siga Jerónimo Russo en esa posición.
De este modo, una probable formación rojinegra sería con: Josué Reinatti; Matín Ortega, Lautaro Gianetti, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo o Escobar; Luca Regiardo y Lucas Gómez o Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Esteban Solari; Matías Cóccaro.
El partido ante Gimnasia, que terminó en el tercer puesto en la Zona B y por eso tiene la ventaja de jugar de local, marcará un hecho particular para el club del Parque de la Independencia de Rosario: será la primera vez que Newell’s dispute los playoffs desde la implementación de este formato de competencia. La “Lepra” buscará aprovechar esa oportunidad para seguir en carrera y meterse entre los ocho mejores del certamen. Si pasa, en cuartos de final se mediría con el ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia.
El cruce entre la “Lepra” y el “Lobo” será transmitido por la señal TNT Sports. El árbitro principal será Nicolás Ramírez, que tendrá como asistentes en cancha a Miguel Savorani y a Hugo Páez. El cuarto árbitro será Jorge Broggi. En el VAR estará Sebastián Habib y en el AVAR Laura Fortunato.