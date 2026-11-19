Rosario Central está casi listo para lanzarse a una nueva aventura: pelear por el título del Torneo Clausura. El conjunto rosarino tiene con qué ilusionarse y lo ha demostrado en los últimos años, siendo un protagonista muy presente en las definiciones del fútbol argentino.
Almirón define el equipo de Central para el arranque de los playoffs del Clausura
El entrenador “canalla” empieza a juntar las piezas después de dos semanas de parate y le da forma al once titular que el domingo recibirá a Gimnasia de Mendoza en el “Gigante” de Arroyito
De hecho, estuvo a diez segundos de coronarse otra vez como campeón del año, si no hubiera sido por ese gol agónico de Enner Valencia que le dio el título a Boca. Pero eso ya quedó atrás y ahora Jorge Almirón, el entrenador “canalla” que este año ya levantó el trofeo de la Supercopa Internacional tras vencer a Estudiantes de La Plata, ahora empieza a darle forma a la alineación titular que el domingo intentará superar el primer desafío en estos playoffs cuando reciba a Gimnasia de Mendoza desde las cuatro de la tarde en el “Gigante” de Arroyito.
Pasaron dos semanas en las que el cuerpo técnico de Central pudo evaluar distintas alternativas para el cruce de octavos de final contra los mendocinos. Almirón ya sabía desde el último partido del grupo ante Estudiantes de Río Cuarto que debía buscarle un reemplazante a Gastón Ávila, el eficiente y a la vez goleador zaguero que fue expulsado frente a los cordobeses. La buena noticia en el marco de esa situación negativa es que el “Gato” recibió solo una fecha de suspensión y estará disponible si Central avanza a cuartos de final.
Almirón tiene tres alternativas para reemplazar a Ávila: Sebastián Zaracho, Juan Giménez o Facundo Mallo. El DT “auriazul” debe decidir entre la potencia y la garra del paraguayo, la proyección y la calidad del juvenil “canalla” y la experiencia del uruguayo. Son las alternativas que maneja el técnico para acompañar a Ignacio Ovando. Coronel y Sández serán los marcadores de punta.
En la mitad de la cancha, Franco Ibarra es el eje indiscutido del equipo y uno de los mediocampistas de mejor rendimiento a lo largo de toda la temporada en el fútbol argentino. Todo indica que estará acompañado por Alan Rodríguez y por el chileno Vicente Pizarro. Al menos ese es el mediocampo que armó Almirón en el último choque del grupo ante Estudiantes de Río Cuarto y funcionó muy bien en esa victoria por 2 a 0.
A propósito de Pizarro, fue el único jugador del plantel “canalla” que tuvo acción en la doble fecha FIFA. Disputó los dos amistosos de la selección de Chile ante Colombia, primero en Cali (derrota 0-1) y el martes pasado en Santiago (empate 0 a 0). Pizarro jugó 80 minutos en el primer encuentro y 86 en el segundo. No tuvo inconvenientes físicos y llega con buen ritmo futbolístico para el duelo del domingo.
De mitad de cancha hacia adelante están las principales dudas del entrenador. La lupa está puesta en la máxima estrella que tiene el equipo, que es Ángel Di María. “Fideo” viene arrastrando una pubalgia que lo obligó a pedir el cambio ante Sarmiento en Junín y que lo dejó afuera del último duelo frente a Estudiantes de Río Cuarto. Incluso fue sometido a una pequeña intervención para tratar de aliviar el dolor y solucionar el problema. Será exigido en estas últimas horas rumbo al partido, pero todo indica que hará el esfuerzo para estar desde el arranque.
El otro jugador de ataque comprometido físicamente es Jaminton Campaz. El colombiano había sido convocado por Néstor Lorenzo, pero se bajó de la citación por una molestia muscular. Realizó trabajo de rehabilitación en los últimos diez días y estará en condiciones de integrar el once titular el domingo en el “Gigante” de Arroyito. A pesar de su interminable sequía, Enzo Copetti será el nueve titular de Central frente a Gimnasia de Mendoza.
En todo este diagnóstico previo de Central para el primer choque de playoffs no se mencionó al arquero, pero es otro de los puestos en los que hay dudas. Almirón debe resolver si mantiene a Jeremías Ledesma o si vuelve a darle una chance a Axel Werner, como hizo en partidos anteriores del grupo, cuando “Conan” no estuvo en su mejor momento. Luego Werner sufrió una lesión y volvió a ceder el arco, pero ya está listo para que el DT lo pueda evaluar como una posibilidad.
A Almirón le quedan pocas horas para tomar las decisiones finales y para mandar al equipo a la cancha a buscar la clasificación a cuartos de final, donde enfrentaría al ganador del duelo entre Defensa y Justicia y Barracas Central, siempre de local porque fue primero en su grupo. El domingo el “Gigante” estará a reventar porque se agotaron todas las localidades, incluso las de la flamante tercera bandeja, inaugurada en el partido pasado.
El árbitro del domingo será Leandro Rey Hilfer, con sus asistentes en cancha Sebastián Raineri y Carlos Viglietti. El cuarto árbitro será Leonardo Billanueva. En el VAR estará Germán Delfino y en el AVAR Javier Uziga. El partido será televisado por ESPN Premium.