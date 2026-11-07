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Boca, Argentinos y Rosario Central van por el liderazgo en una última fecha decisiva

La última fecha de la fase regular tendrá varios partidos decisivos este sábado. Boca y Argentinos Juniors llegan con posibilidades de quedarse con el primer puesto de la tabla anual, mientras que Rosario Central también conserva chances. Además, Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia protagonizarán un clásico clave por la clasificación a los octavos de final.