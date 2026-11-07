La decimosexta y última fecha del Torneo Clausura 2026 concentrará este sábado una serie de encuentros determinantes para definir los equipos que avanzarán a los playoffs y la pelea por el liderazgo de la tabla anual. Entre los partidos más destacados aparecen Boca frente a Defensa y Justicia, Argentinos Juniors ante Huracán y Rosario Central contra Estudiantes de Río Cuarto, con los tres primeros involucrados en la definición.
Boca, Argentinos y Rosario Central van por el liderazgo en una última fecha decisiva
La última fecha de la fase regular tendrá varios partidos decisivos este sábado. Boca y Argentinos Juniors llegan con posibilidades de quedarse con el primer puesto de la tabla anual, mientras que Rosario Central también conserva chances. Además, Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia protagonizarán un clásico clave por la clasificación a los octavos de final.
La jornada también tendrá el clásico mendocino entre Gimnasia e Independiente Rivadavia, que buscarán asegurar su lugar entre los ocho mejores de la Zona A. En tanto, Instituto recibirá a Newell's con objetivos diferentes: el conjunto cordobés intentará defender el primer puesto, mientras que el rosarino necesita sumar para garantizar su clasificación.
Boca, Argentinos y Central, en la pelea por la tabla anual
Boca Juniors llegará a la última jornada como líder de la tabla anual, con 60 puntos, y recibirá a Defensa y Justicia desde las 17.30 en la Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará una victoria que le permita asegurar el primer puesto y cerrar la temporada regular con una nueva alegría ante su público, luego del triunfo conseguido frente a River en el Superclásico.
El Xeneize también estará atento a lo que suceda en los otros encuentros. Argentinos Juniors, que suma la misma cantidad de puntos, visitará a Huracán desde las 17.30 en el estadio Diego Armando Maradona. El Bicho necesita ganar y esperar que Boca no consiga los tres puntos para tener posibilidades de quedarse con el liderazgo. En caso de igualdad, la diferencia de gol favorece al conjunto de la Ribera.
Rosario Central, por su parte, ocupa el tercer lugar con 59 unidades y recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito. El Canalla necesita ganar y esperar que Boca y Argentinos no triunfen en sus respectivos compromisos para aspirar al título de la tabla anual.
El encuentro tendrá además un contexto especial para el conjunto cordobés, que ya descendió y jugará su último partido en Primera División antes de regresar a la Primera Nacional. Su entrenador, Rubén Forestello, también se despedirá del equipo, luego de acordar su salida con la dirigencia.
El clásico mendocino y la definición de los playoffs
Uno de los partidos que concentrará mayor atención será el clásico entre Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia, que se disputará desde las 15 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Ambos equipos llegan con posibilidades de avanzar a los octavos de final y saben que el resultado también puede dejar afuera a su máximo rival.
Independiente Rivadavia suma 22 puntos y ocupa el séptimo puesto de la Zona A. El equipo dirigido por Alfredo Berti viene de vencer 3-1 a Banfield y recuperó terreno después de una serie de cuatro partidos sin triunfos. Un empate le alcanzará para asegurar su clasificación, mientras que una victoria podría permitirle mejorar su ubicación.
Gimnasia, en tanto, tiene 21 unidades y llega después de sumar apenas un punto en sus últimas tres presentaciones. El Lobo necesita ganar para garantizar su lugar en los playoffs, mientras que un empate también lo dejaría muy cerca de la clasificación. Si pierde, dependerá de otros resultados, especialmente del partido de San Lorenzo frente a Platense.
En otro de los encuentros de la Zona A, Instituto recibirá a Newell's desde las 22 en el estadio Juan Domingo Perón, en Alta Córdoba. La Gloria, líder con 33 puntos y ya clasificada, buscará defender la primera posición frente a un rival que necesita sumar para asegurar su presencia en los octavos de final.
Newell's llega con 22 unidades y ocupa el sexto puesto. Un empate le garantizará matemáticamente la clasificación, mientras que una derrota lo obligará a estar pendiente de los resultados de sus perseguidores.
Talleres y Estudiantes cierran una campaña sin playoffs
También desde las 15, Talleres recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes. Ambos equipos quedaron eliminados de la pelea por los octavos de final y afrontarán el último compromiso de la fase regular con el objetivo de cerrar el torneo de la mejor manera.
El conjunto cordobés llega después de golear 3-0 a Deportivo Riestra, resultado con el que cortó una racha de cinco partidos sin victorias. Sin embargo, con 12 puntos y ubicado en el decimotercer puesto de la Zona A, no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a los playoffs ni de acceder a las competencias internacionales de 2027.
Estudiantes, por su parte, viene de empatar 3-3 frente a Instituto, luego de haber estado tres goles abajo y jugar con un futbolista menos. El Pincha suma 15 unidades y tampoco puede alcanzar los puestos de clasificación. No obstante, mantiene objetivos importantes para el cierre de la temporada: mejorar su ubicación en la tabla anual, acercarse a la Copa Sudamericana 2027 y preparar la final de la Copa Libertadores, luego de eliminar a Flamengo en semifinales.
Por ese motivo, Alexander Medina deberá evaluar la condición física de sus jugadores y administrar las cargas de cara a la definición continental.