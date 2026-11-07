#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
LPF

Boca, Argentinos y Rosario Central van por el liderazgo en una última fecha decisiva

La última fecha de la fase regular tendrá varios partidos decisivos este sábado. Boca y Argentinos Juniors llegan con posibilidades de quedarse con el primer puesto de la tabla anual, mientras que Rosario Central también conserva chances. Además, Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia protagonizarán un clásico clave por la clasificación a los octavos de final.

El Torneo Clausura define sus últimos clasificados y el campeón de la tabla anualEl Torneo Clausura define sus últimos clasificados y el campeón de la tabla anual
+ Agregar El Litoral en
Por: 

La decimosexta y última fecha del Torneo Clausura 2026 concentrará este sábado una serie de encuentros determinantes para definir los equipos que avanzarán a los playoffs y la pelea por el liderazgo de la tabla anual. Entre los partidos más destacados aparecen Boca frente a Defensa y Justicia, Argentinos Juniors ante Huracán y Rosario Central contra Estudiantes de Río Cuarto, con los tres primeros involucrados en la definición.

La jornada también tendrá el clásico mendocino entre Gimnasia e Independiente Rivadavia, que buscarán asegurar su lugar entre los ocho mejores de la Zona A. En tanto, Instituto recibirá a Newell's con objetivos diferentes: el conjunto cordobés intentará defender el primer puesto, mientras que el rosarino necesita sumar para garantizar su clasificación.

Boca, Argentinos y Central, en la pelea por la tabla anual

Boca Juniors llegará a la última jornada como líder de la tabla anual, con 60 puntos, y recibirá a Defensa y Justicia desde las 17.30 en la Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará una victoria que le permita asegurar el primer puesto y cerrar la temporada regular con una nueva alegría ante su público, luego del triunfo conseguido frente a River en el Superclásico.

El Xeneize también estará atento a lo que suceda en los otros encuentros. Argentinos Juniors, que suma la misma cantidad de puntos, visitará a Huracán desde las 17.30 en el estadio Diego Armando Maradona. El Bicho necesita ganar y esperar que Boca no consiga los tres puntos para tener posibilidades de quedarse con el liderazgo. En caso de igualdad, la diferencia de gol favorece al conjunto de la Ribera.

Mirá tambiénGodoy Cruz y Tristán Suárez jugarán en Córdoba por un lugar en Primera División

Rosario Central, por su parte, ocupa el tercer lugar con 59 unidades y recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito. El Canalla necesita ganar y esperar que Boca y Argentinos no triunfen en sus respectivos compromisos para aspirar al título de la tabla anual.

El encuentro tendrá además un contexto especial para el conjunto cordobés, que ya descendió y jugará su último partido en Primera División antes de regresar a la Primera Nacional. Su entrenador, Rubén Forestello, también se despedirá del equipo, luego de acordar su salida con la dirigencia.

El clásico mendocino y la definición de los playoffs

Uno de los partidos que concentrará mayor atención será el clásico entre Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia, que se disputará desde las 15 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Ambos equipos llegan con posibilidades de avanzar a los octavos de final y saben que el resultado también puede dejar afuera a su máximo rival.

Central metió un triunfazo el viernes en Junin, pero el resto de los resultados no lo ayudaronEl Torneo Clausura define sus últimos clasificados y el campeón de la tabla anual

Independiente Rivadavia suma 22 puntos y ocupa el séptimo puesto de la Zona A. El equipo dirigido por Alfredo Berti viene de vencer 3-1 a Banfield y recuperó terreno después de una serie de cuatro partidos sin triunfos. Un empate le alcanzará para asegurar su clasificación, mientras que una victoria podría permitirle mejorar su ubicación.

Gimnasia, en tanto, tiene 21 unidades y llega después de sumar apenas un punto en sus últimas tres presentaciones. El Lobo necesita ganar para garantizar su lugar en los playoffs, mientras que un empate también lo dejaría muy cerca de la clasificación. Si pierde, dependerá de otros resultados, especialmente del partido de San Lorenzo frente a Platense.

En otro de los encuentros de la Zona A, Instituto recibirá a Newell's desde las 22 en el estadio Juan Domingo Perón, en Alta Córdoba. La Gloria, líder con 33 puntos y ya clasificada, buscará defender la primera posición frente a un rival que necesita sumar para asegurar su presencia en los octavos de final.

Soccer - Argentina - Argentine Primera Division - Torneo Clausura - Boca Juniors v River Plate - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - November 1, 2026 Boca Juniors fans celebrate after the match REUTERS/Rodrigo ValleEl Torneo Clausura define sus últimos clasificados y el campeón de la tabla anual

Newell's llega con 22 unidades y ocupa el sexto puesto. Un empate le garantizará matemáticamente la clasificación, mientras que una derrota lo obligará a estar pendiente de los resultados de sus perseguidores.

Talleres y Estudiantes cierran una campaña sin playoffs

También desde las 15, Talleres recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes. Ambos equipos quedaron eliminados de la pelea por los octavos de final y afrontarán el último compromiso de la fase regular con el objetivo de cerrar el torneo de la mejor manera.

Argentinos Juniors celebró una victoria de peso en el Monumental José Fierro para sostenerse como escolta del certamen.El Torneo Clausura define sus últimos clasificados y el campeón de la tabla anual

El conjunto cordobés llega después de golear 3-0 a Deportivo Riestra, resultado con el que cortó una racha de cinco partidos sin victorias. Sin embargo, con 12 puntos y ubicado en el decimotercer puesto de la Zona A, no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a los playoffs ni de acceder a las competencias internacionales de 2027.

Estudiantes, por su parte, viene de empatar 3-3 frente a Instituto, luego de haber estado tres goles abajo y jugar con un futbolista menos. El Pincha suma 15 unidades y tampoco puede alcanzar los puestos de clasificación. No obstante, mantiene objetivos importantes para el cierre de la temporada: mejorar su ubicación en la tabla anual, acercarse a la Copa Sudamericana 2027 y preparar la final de la Copa Libertadores, luego de eliminar a Flamengo en semifinales.

Mirá también¡Franco Colapinto ya está en Interlagos! Mirá su llegada al circuito

Por ese motivo, Alexander Medina deberá evaluar la condición física de sus jugadores y administrar las cargas de cara a la definición continental.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
AFA
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Boca
Argentinos Juniors

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro