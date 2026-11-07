Este domingo

Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán en Córdoba por un lugar en Primera División

La definición de la Primera Nacional se disputará el domingo 16 de noviembre, a las 17, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Nicolás Ramírez será el árbitro principal y Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. El ganador obtendrá el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.