La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los detalles de la final de la Primera Nacional que protagonizarán Godoy Cruz y Tristán Suárez, los equipos que finalizaron en la primera posición de las zonas A y B, respectivamente.
Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán en Córdoba por un lugar en Primera División
La definición de la Primera Nacional se disputará el domingo 16 de noviembre, a las 17, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Nicolás Ramírez será el árbitro principal y Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. El ganador obtendrá el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
El encuentro se jugará el domingo 16 de noviembre, desde las 17, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, escenario donde habitualmente ejerce la localía Belgrano. El partido definirá uno de los ascensos a la Primera División para la próxima temporada.
Además, la AFA dio a conocer la terna arbitral y las autoridades que estarán a cargo del sistema de videoarbitraje. Resta conocer cómo se distribuirán las tribunas para las parcialidades de ambos equipos.
Córdoba será la sede de la definición
El estadio Julio César Villagra, ubicado en la capital cordobesa, recibirá el cruce entre Godoy Cruz y Tristán Suárez. La programación establecida fija el inicio para las 17 del domingo 16 de noviembre.
El encuentro tendrá un lugar central en la definición de la temporada, ya que pondrá en juego el ascenso directo a la máxima categoría. El ganador conseguirá el objetivo, mientras que el perdedor continuará en competencia a través del reducido por el segundo ascenso.
Nicolás Ramírez encabezará el equipo arbitral
La AFA designó a Nicolás Ramírez como árbitro principal de la final. Estará acompañado por Pablo González y Eric Grunmann, quienes se desempeñarán como asistentes primero y segundo, respectivamente. Álvaro Carranza será el cuarto árbitro.
En el sistema de videoarbitraje, Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR, mientras que Javier Uziga cumplirá la función de AVAR.
La designación completa quedó conformada de la siguiente manera: - Árbitro: Nicolás Ramírez. - Asistente 1: Pablo González. - Asistente 2: Eric Grunmann. - Cuarto árbitro: Álvaro Carranza. - VAR: Hernán Mastrángelo. - AVAR: Javier Uziga.
Qué pasa si hay empate en los 90 minutos
El reglamento establece que, si el partido termina igualado al cabo del tiempo reglamentario, se jugará un alargue de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15.
Si la igualdad se mantiene después del suplementario, el ascenso se definirá mediante una tanda de tiros desde el punto penal.
De esta manera, Godoy Cruz y Tristán Suárez tendrán 90 minutos —con posibilidad de suplementario y penales— para definir quién jugará en Primera División la próxima temporada.