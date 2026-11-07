Lionel Messi afrontará este sábado la última fecha de la temporada regular de la MLS 2026 con la posibilidad de alcanzar una marca inédita en la competencia: convertirse en el primer futbolista en ganar dos veces consecutivas el título de máximo goleador.
Lionel Messi busca hacer historia en la MLS: el récord que puede alcanzar este sábado
El capitán de Inter Miami llega a la última fecha con 26 tantos y cuatro de ventaja sobre su principal perseguidor. Enfrentará a Charlotte FC con la posibilidad de quedarse nuevamente con la Bota de Oro y alcanzar una marca inédita en el fútbol estadounidense.
El capitán de Inter Miami llega a la definición con 26 tantos y 16 asistencias en 30 partidos. Es el líder de la tabla de artilleros y mantiene una ventaja de cuatro goles sobre su principal perseguidor, el croata Petar Musa, delantero de FC Dallas.
Puede hacer historia
El encuentro decisivo será ante Charlotte FC, este sábado desde las 18 de Argentina, con transmisión de Apple TV. Messi, de 39 años, tendrá una última oportunidad en la fase regular para asegurar el primer puesto entre los goleadores y quedarse con la distinción.
Hasta el momento, cinco futbolistas consiguieron ser máximos anotadores de la MLS en más de una temporada: Preki, Taylor Twellman, Jeff Cunningham, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips. Sin embargo, ninguno logró hacerlo en años consecutivos.
Así está la pelea por la Bota de Oro
La definición de la Bota de Oro contempla los goles, las asistencias y los minutos disputados. Messi encabeza la clasificación con 26 tantos, 16 asistencias y 2.574 minutos en cancha.
Detrás aparecen Petar Musa, con 22 goles, cinco asistencias y 2.145 minutos, y Brian White, de Vancouver Whitecaps, con 20 tantos, dos asistencias y 2.580 minutos.
Además de buscar ese récord, el argentino también aparece como el principal candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP). Si lo consigue, sería la tercera vez que recibe la distinción en sus tres temporadas completas con Inter Miami. En los 31 años de historia de la MLS, ningún futbolista ganó el premio en tres ocasiones.
Inter busca conservar el segundo puesto
El equipo llega a la última jornada después de vencer 2-1 a New England Revolution. En ese encuentro, Messi fue protagonista con un gol y una asistencia, resultado que le permitió al conjunto de Florida subir al segundo lugar de la Conferencia Este.
Inter Miami ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs y la ventaja de localía para la primera ronda. Sin embargo, necesita ganarle a Charlotte FC para conservar la segunda posición y mantener sus aspiraciones de terminar en ese lugar de la clasificación general.
La ubicación será importante de cara a los cruces de eliminación directa, ya que contar con la localía puede representar una ventaja en las instancias decisivas.