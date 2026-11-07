Máximo goleador

Lionel Messi busca hacer historia en la MLS: el récord que puede alcanzar este sábado

El capitán de Inter Miami llega a la última fecha con 26 tantos y cuatro de ventaja sobre su principal perseguidor. Enfrentará a Charlotte FC con la posibilidad de quedarse nuevamente con la Bota de Oro y alcanzar una marca inédita en el fútbol estadounidense.