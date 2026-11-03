La votación de Lionel Messi fue determinante en una de las definiciones más reñidas del Balón de Oro 2026. El capitán de Inter Miami integró el jurado que eligió al ganador del premio al Joven Talento del Año y sus elecciones resultaron decisivas para que Lamine Yamal se quedara con el reconocimiento.
El voto de Messi inclinó la ajustada elección del premio al Joven Talento
La clasificación terminó con apenas dos unidades de diferencia entre los dos primeros puestos. El capitán argentino le otorgó la máxima puntuación al ganador y su elección resultó decisiva en el resultado final.
Después de la ceremonia celebrada en Londres, France Football y L’Équipe difundieron las papeletas oficiales. Allí se conoció que el rosarino colocó al delantero del Barcelona en el primer puesto, seguido por su compañero Pau Cubarsí.
Así votó Messi
El reglamento establecía que cada ganador histórico del Balón de Oro debía seleccionar a tres futbolistas menores de 21 años. La puntuación asignaba cinco unidades al primer elegido, tres al segundo y una al tercero.
La votación de Messi quedó conformada de la siguiente manera:
- Primer puesto (5 puntos): Lamine Yamal.
- Segundo puesto (3 puntos): Pau Cubarsí.
- Tercer puesto (1 punto): Ibrahim Maza.
La diferencia que definió al ganador
La clasificación final reflejó una disputa muy pareja entre los dos principales candidatos. Yamal reunió 96 puntos, apenas dos más que Cubarsí, quien terminó con 94.
La elección del capitán argentino tuvo un papel directo en ese resultado: le dio cinco puntos al atacante del Barcelona y tres a su compañero. Esa diferencia de dos unidades coincidió exactamente con la distancia final entre ambos.
Si Messi hubiera invertido el orden de sus dos primeras elecciones, Cubarsí habría terminado por encima de Yamal y se habría quedado con el premio.
Con este resultado, el delantero del Barcelona alcanzó su tercer reconocimiento consecutivo en la categoría, luego de los obtenidos en 2024 y 2025.
Ibrahim Maza, la elección inesperada de Messi
La tercera posición elegida por el argentino también dejó un dato particular. Messi incluyó a Ibrahim Maza, delantero argelino del Bayer Leverkusen, en su papeleta. El futbolista recibió un solo punto en toda la votación: el que le otorgó el rosarino.
La elección habría estado relacionada con la impresión que le causó el atacante durante el encuentro entre Argentina y Argelia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.
Cómo quedó la clasificación final
La tabla del premio al Joven Talento del Año 2026 terminó con Lamine Yamal en el primer lugar, seguido por Pau Cubarsí. Más atrás quedaron Warren Zaïre-Emery, Lennart Karl y Yan Diomandé.
El resultado completo fue el siguiente:
- Lamine Yamal: 96 puntos.
- Pau Cubarsí: 94 puntos.
- Warren Zaïre-Emery: 20 puntos.
- Lennart Karl: 10 puntos.
- Yan Diomandé: 8 puntos.
- Ayyoub Bouaddi: 7 puntos.
- Kerim Alajbegović: 5 puntos.
- Éli Junior Kroupi: 2 puntos.
- Ibrahim Maza: 1 punto.
- Johan Manzambi: 0 puntos.