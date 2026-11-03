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El voto de Messi inclinó la ajustada elección del premio al Joven Talento

La clasificación terminó con apenas dos unidades de diferencia entre los dos primeros puestos. El capitán argentino le otorgó la máxima puntuación al ganador y su elección resultó decisiva en el resultado final.

La votación de Messi terminó siendo decisiva en una definición muy pareja.La votación de Messi terminó siendo decisiva en una definición muy pareja.
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La votación de Lionel Messi fue determinante en una de las definiciones más reñidas del Balón de Oro 2026. El capitán de Inter Miami integró el jurado que eligió al ganador del premio al Joven Talento del Año y sus elecciones resultaron decisivas para que Lamine Yamal se quedara con el reconocimiento.

Después de la ceremonia celebrada en Londres, France Football y L’Équipe difundieron las papeletas oficiales. Allí se conoció que el rosarino colocó al delantero del Barcelona en el primer puesto, seguido por su compañero Pau Cubarsí.

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Así votó Messi

El reglamento establecía que cada ganador histórico del Balón de Oro debía seleccionar a tres futbolistas menores de 21 años. La puntuación asignaba cinco unidades al primer elegido, tres al segundo y una al tercero.

La votación de Messi quedó conformada de la siguiente manera:

  • Primer puesto (5 puntos): Lamine Yamal.
  • Segundo puesto (3 puntos): Pau Cubarsí.
  • Tercer puesto (1 punto): Ibrahim Maza.

La diferencia que definió al ganador

La clasificación final reflejó una disputa muy pareja entre los dos principales candidatos. Yamal reunió 96 puntos, apenas dos más que Cubarsí, quien terminó con 94.

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - October 31, 2026 FC Barcelona's Lamine Yamal celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Albert GeaLamine Yamal obtuvo el premio por tercer año consecutivo.

La elección del capitán argentino tuvo un papel directo en ese resultado: le dio cinco puntos al atacante del Barcelona y tres a su compañero. Esa diferencia de dos unidades coincidió exactamente con la distancia final entre ambos.

Si Messi hubiera invertido el orden de sus dos primeras elecciones, Cubarsí habría terminado por encima de Yamal y se habría quedado con el premio.

Con este resultado, el delantero del Barcelona alcanzó su tercer reconocimiento consecutivo en la categoría, luego de los obtenidos en 2024 y 2025.

Ibrahim Maza, la elección inesperada de Messi

La tercera posición elegida por el argentino también dejó un dato particular. Messi incluyó a Ibrahim Maza, delantero argelino del Bayer Leverkusen, en su papeleta. El futbolista recibió un solo punto en toda la votación: el que le otorgó el rosarino.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Algeria v Austria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 27, 2026 Algeria's Ibrahim Maza arrives at the stadium before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Jay BiggerstaffIbrahim Maza recibió un punto en la votación de Messi para el premio al Joven Talento.

La elección habría estado relacionada con la impresión que le causó el atacante durante el encuentro entre Argentina y Argelia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

Cómo quedó la clasificación final

La tabla del premio al Joven Talento del Año 2026 terminó con Lamine Yamal en el primer lugar, seguido por Pau Cubarsí. Más atrás quedaron Warren Zaïre-Emery, Lennart Karl y Yan Diomandé.

El resultado completo fue el siguiente:

  • Lamine Yamal: 96 puntos.
  • Pau Cubarsí: 94 puntos.
  • Warren Zaïre-Emery: 20 puntos.
  • Lennart Karl: 10 puntos.
  • Yan Diomandé: 8 puntos.
  • Ayyoub Bouaddi: 7 puntos.
  • Kerim Alajbegović: 5 puntos.
  • Éli Junior Kroupi: 2 puntos.
  • Ibrahim Maza: 1 punto.
  • Johan Manzambi: 0 puntos.
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