Gala de la revista France Football

Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 y rompió una sequía de 25 años para Inglaterra

El implacable delantero del Bayern Múnich conquistó el galardón por primera vez en su carrera tras superar en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. De esta manera, la estrella británica se convirtió en el primer futbolista de su país en alzar el trofeo desde la coronación de Michael Owen en 2001.