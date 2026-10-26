El fútbol mundial tiene a su nuevo rey. En una deslumbrante gala celebrada por la revista France Football, el atacante inglés Harry Kane fue galardonado con el Balón de Oro 2026, obteniendo así la máxima distinción individual de su carrera profesional tras una temporada demoledora en las redes de Europa.
Harry Kane se quedó con el Balón de Oro 2026 y rompió una sequía de 25 años para Inglaterra
El implacable delantero del Bayern Múnich conquistó el galardón por primera vez en su carrera tras superar en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. De esta manera, la estrella británica se convirtió en el primer futbolista de su país en alzar el trofeo desde la coronación de Michael Owen en 2001.
Así fue el momento de la entrega
El artillero del Bayern Múnich se impuso en las votaciones finales por encima de otras dos grandes figuras del fútbol global: el francés Kylian Mbappé, quien quedó ubicado en el segundo escalón del podio, y la joven joya española Lamine Yamal, que completó la terna en la tercera posición. Entre la nómina de candidatos también destacaron las presencias de los argentinos Lionel Messi y Lautaro Martínez, figuras indiscutidas del plano internacional.
El triunfo de Kane no solo premia su impresionante regularidad y capacidad goleadora en el conjunto bávaro, sino que también marca un hito histórico para el fútbol de su país. El delantero se transformó en el primer jugador inglés en adjudicarse el Balón de Oro en los últimos 25 años, sucediendo a Michael Owen, quien lo había conseguido por última vez en la edición 2001 vistiendo la camiseta del Liverpool.
Con este reconocimiento, el atacante de 33 años ingresa al selecto grupo de británicos que alzaron el preciado galardón de la revista francesa, compartiendo privilegio con leyendas de la talla de Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan y el mencionado Owen.