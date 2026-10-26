No hubo milagro en Núñez

San Miguel empató con Defensores de Belgrano y descendió a la Primera B

El Trueno Verde no pasó del 0 a 0 en su visita al Dragón por la penúltima fecha y se quedó sin chances matemáticas de alcanzar a Central Norte, All Boys y San Telmo. Con este resultado, el elenco de Los Polvorines se convirtió en el segundo descendido de la Zona A junto a Acassuso.