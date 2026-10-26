Se terminó la ilusión y se consumó el golpe más duro para San Miguel. En el marco de la anteúltima fecha de la Zona A en la Primera Nacional, el Trueno Verde igualó 0 a 0 frente a Defensores de Belgrano en el Estadio Juan Pasquale y perdió la categoría de manera matemática a falta de una jornada para la finalización del certamen.
San Miguel empató con Defensores de Belgrano y descendió a la Primera B
El Trueno Verde no pasó del 0 a 0 en su visita al Dragón por la penúltima fecha y se quedó sin chances matemáticas de alcanzar a Central Norte, All Boys y San Telmo. Con este resultado, el elenco de Los Polvorines se convirtió en el segundo descendido de la Zona A junto a Acassuso.
Obligado a sumar de a tres en Núñez para mantener viva la esperanza hasta el último capítulo, el conjunto de Los Polvorines no pudo romper el cero ante el Dragón. La paridad selló definitivamente su suerte en la tabla de posiciones, dejándolo sin posibilidades numéricas de dar caza a Central Norte, All Boys y San Telmo, los rivales directos en la agónica pelea por mantener la plaza en la segunda división.
De esta manera, San Miguel acompañará a Acassuso —el otro equipo de la Zona A que perdió la categoría— en el retorno a la Primera B Metropolitana para la temporada 2027.
Por su parte, el panorama de los descensos en la categoría empieza a completar sus casilleros: mientras en la Zona B Güemes ya consumó su pérdida de categoría hace algunas jornadas, la lucha por no descender se mantiene al rojo vivo con Chacarita, Nueva Chicago y Patronato disputándose la permanencia en una definición que promete máxima tensión.