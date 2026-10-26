Primera Nacional

Nueva Chicago emparejó la historia ante San Martín de Juan y se jugarà la permanencia con Chacarita

El "Torito" igualó 1 a 1 en Mataderos con gol de Mauro Pérez tras empezar abajo por el tanto de Nazareno Fúnez para el conjunto sanjuanino. Con este punto, el equipo de Mataderos alcanzó la línea de Patronato y jugará el próximo lunes una verdadera final por el descenso ante Chacarita en Villa Maipú.