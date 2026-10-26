Nueva Chicago y San Martín de San Juan repartieron puntos en el choque que bajó el telón de la 35.ª fecha de la Zona B en la Primera Nacional. En el Estadio República de Mataderos, el "Torito" y el conjunto verdinegro empataron 1 a 1 en un cotejo intenso y de resultado cambiante que dejó repercusiones directas en la tabla general.
Nueva Chicago emparejó la historia ante San Martín de Juan y se jugarà la permanencia con Chacarita
El "Torito" igualó 1 a 1 en Mataderos con gol de Mauro Pérez tras empezar abajo por el tanto de Nazareno Fúnez para el conjunto sanjuanino. Con este punto, el equipo de Mataderos alcanzó la línea de Patronato y jugará el próximo lunes una verdadera final por el descenso ante Chacarita en Villa Maipú.
El marcador se abrió sobre el cierre del primer tiempo para la visita. A los 47 minutos del período inicial, el goleador Nazareno Fúnez capturó un rechazo corto de la zaga local y desenfundó un violento remate desde afuera para vencer a Facundo Masuero —quien debió ingresar en el reinicio tras reemplazar al lesionado Luciano Jache en el arco verdinegro—.
En el complemento, el dueño de casa reaccionó empujado por su gente y encontró el ansiado premio a través del juego aéreo. A los 19 minutos (64' de juego total), Lucas Ambroggio ejecutó un centro preciso de tiro libre que encontró la cabeza de Mauro Pérez para señalar el 1 a 1 definitivo y encender la ilusión de todo Mataderos.
Con este empate, el Santo cuyano quedó relegado en sus aspiraciones de meterse en los puestos de Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027. Por el contrario, la paridad le permitió al elenco verde y negro sumar 37 unidades para alcanzar a Patronato en el anteúltimo escalón del grupo (Güemes, ya descendido, cierra la nómina con 26), quedando a solo dos puntos de Chacarita (39).
La definición por la permanencia en la segunda división promete máxima tensión. El próximo lunes a las 15:00, Nueva Chicago afrontará una verdadera final mano a mano cuando visite a Chacarita en Villa Maipú. En simultáneo, Patronato deberá viajar a Rafaela para medirse ante Atlético con la urgencia de cosechar un resultado favorable en una jornada que dictaminará qué equipos mantendrán el lugar en la divisional.