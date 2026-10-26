Está en plena disputa el décimo campeonato Panamericano Máster de Deportes Acuáticos, en Buenos Aires. En ese marco, Argentina consiguió el título de campeón y clasificó para el Mundial que se realizará el año que viene en Hungría, con la presencia de dos santafesinos: Rogelio Borzone y Rubén Carughi.
Argentina campeón con dos de Santa Fe y va al Mundial 2027
Es en la categoría Máster con una destacada actuación de Rogelio Borzone y Rubén Carughi, dos waterpolistas surgidos de Regatas.
Organizado por PanAm Aquatics y la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), este certamen reúne a más de 2.500 atletas de todo el continente (con edades desde los 18 hasta los 90 años) compitiendo en cinco disciplinas principales.
El evento se desarrolla en Buenos Aires e incluye competencias de natación, natación artística, aguas abiertas, clavados y polo acuático distribuidas, en sedes como el Parque Olímpico de la Juventud, el CENARD y el Lago Central de Puertos en Escobar.
En este marco, el equipo argentino denominado Pampas, categoría +60, se adjudicó la medalla de oro ganándole al representativo de Brasil (Old Master Fellow), que fue subcampeón del mundo en el último Mundial de la especialidad.
El partido final fue emotivo y lo ganó Argentina con un ajustado marcador de 10 a 9, que se decidió con una jugada a favor de Argentina en los últimos tres segundos de juego.
Tal cual se señaló, el equipo Pampas +60 cuenta con dos jugadores de la ciudad de Santa Fe, que provienen del club de Regatas: Rogelio Borzone y Ruben Carughi.