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Panamericanos de Deportes Acuáticos

Argentina campeón con dos de Santa Fe y va al Mundial 2027

Es en la categoría Máster con una destacada actuación de Rogelio Borzone y Rubén Carughi, dos waterpolistas surgidos de Regatas.

Los integrantes del seleccionado argentino, en el momento de la presentación de la final ante los brasileños. Dos integrantes del equipo de waterpolo de Regatas, fueron campeones panamericanos.Los integrantes del seleccionado argentino, en el momento de la presentación de la final ante los brasileños. Dos integrantes del equipo de waterpolo de Regatas, fueron campeones panamericanos.
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Está en plena disputa el décimo campeonato Panamericano Máster de Deportes Acuáticos, en Buenos Aires. En ese marco, Argentina consiguió el título de campeón y clasificó para el Mundial que se realizará el año que viene en Hungría, con la presencia de dos santafesinos: Rogelio Borzone y Rubén Carughi.

Organizado por PanAm Aquatics y la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), este certamen reúne a más de 2.500 atletas de todo el continente (con edades desde los 18 hasta los 90 años) compitiendo en cinco disciplinas principales.

El evento se desarrolla en Buenos Aires e incluye competencias de natación, natación artística, aguas abiertas, clavados y polo acuático distribuidas, en sedes como el Parque Olímpico de la Juventud, el CENARD y el Lago Central de Puertos en Escobar.

Rubén Carughi, quien junto a Rogelio Borzone representan a Santa Fe en el equipo nacionalRubén Carughi, quien junto a Rogelio Borzone representan a Santa Fe en el equipo nacional

En este marco, el equipo argentino denominado Pampas, categoría +60, se adjudicó la medalla de oro ganándole al representativo de Brasil (Old Master Fellow), que fue subcampeón del mundo en el último Mundial de la especialidad.

El partido final fue emotivo y lo ganó Argentina con un ajustado marcador de 10 a 9, que se decidió con una jugada a favor de Argentina en los últimos tres segundos de juego.

Tal cual se señaló, el equipo Pampas +60 cuenta con dos jugadores de la ciudad de Santa Fe, que provienen del club de Regatas: Rogelio Borzone y Ruben Carughi.

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