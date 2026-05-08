El equipo de waterpolo del Club Regatas Santa Fe logró subirse al podio en la primera edición de la Copa Argentina, obteniendo un valioso tercer puesto tras vencer a River Plate en Buenos Aires. Este logro no solo corta una sequía de medallas para la institución desde la pandemia, sino que sirve como el impulso ideal para el comienzo de la Liga de Honor, que inicia este mismo sábado.
Regatas logró el tercer puesto en la Copa Argentina y ya piensa en la Liga de Honor
El entrenador Eduardo Bonomo y el jugador Juan Fernández destacaron el crecimiento del plantel santafesino, el recambio generacional y el esfuerzo que implica competir al máximo nivel en el waterpolo nacional.
El camino de Regatas en la Copa Argentina fue sólido, compitiendo de igual a igual con las potencias nacionales. Tras una intensa fase de zonas en Rosario y Buenos Aires, el equipo santafesino cayó en semifinales ante GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires), pero logró recuperarse rápidamente para colgarse la medalla de bronce frente al "Millonario".
“Para nosotros un tercer puesto a nivel nacional es un montón, ya que nuestro contexto acá en Santa Fe es bastante chico. Es un equipo muy joven que estamos en un proceso de recambio y de reestructuración con un proyectito de un par de años”, explicó Eduardo Bonomo, entrenador del primer equipo.
Por su parte, el jugador Juan Fernández, quien regresó recientemente de jugar profesionalmente en Francia, aportó su jerarquía para la definición: “Llegar de esa manera a las semifinales fue muy bueno. Hicimos una muy buena semifinal, perdimos con GEBA y después nos encontramos con River y pudimos ganarle allá en Buenos Aires”, recordó el jugador.
El desafío del alto rendimiento
El waterpolo, definido por Bonomo como un deporte "parecido al handball dentro de una pileta", exige una preparación física exhaustiva que choca con la realidad amateur de muchos deportistas.
En este marco, Fernández detalló la exigencia del día a día: “Entrenamos los mediodías, hacemos parte física de natación y de gimnasio o especificación de los tiros o de pases. Por la noche entrenamos tres veces a la semana o cuatro... son bastantes horas en el agua por semana”.
Esta dedicación es la que permite que el club compita en la elite. “Tenemos que intentar hacer un deporte de alto rendimiento, con horarios de dedicación profesional a la vez que se estudia, se trabaja, se tiene una vida”, reflexionó el DT, quien agradeció el apoyo: “Por suerte tenemos un grupo de padres y subcomisión que nos acompañan. Si la familia no banca, uno no puede dar para adelante”.
Debut y proyección anual
Sin descanso, el equipo ya tiene la mente puesta en este sábado, cuando debuten en la Liga de Honor enfrentando nuevamente a River Plate. Al haberle ganado recientemente el tercer puesto, el clima previo promete intensidad. “Está calentito ese partido porque recién se jugó el fin de pasado. Es una liga de entrenamiento por esto del proceso que estamos de recambio”, admitió Bonomo.
A pesar de que la Liga se tomará como una etapa de aprendizaje para los más jóvenes, el club apunta a un objetivo mayor a mitad de año en el Torneo Argentino. Para dicha competencia, el entrenador adelantó: “Quizás vamos a presentar un equipo con algunos refuerzos un poco más grandes para así en ese torneo corto pelear una medalla”.
Finalmente, desde el club invitan a la comunidad a sumarse a esta disciplina que cuenta con categorías desde los 6 años (Escuelita) hasta la Primera División. “Cualquiera que tenga ganas de tirarse al agua, que le guste jugar, es bienvenido. Regatas tiene mucha historia y es una familia”, concluyó Fernández.
en Google Noticias