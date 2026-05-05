En el Club Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario se dio inicio a la séptima edición de la Copa Santa Fe de vóley, tanto en su rama femenina como masculina. En el partido inaugural se enfrentaron las locales con Unión de Santa Fe en un partido que terminó 3-0 (25-15, 25-20 y 25-18) a favor de Náutico.
Delfina Trovato, jugadora de Náutico Sportivo Avellaneda: “Le damos mucha importancia a la Copa Santa Fe”
Tras el triunfo ante Unión de Santa Fe en el partido inaugural del certamen provincial, la máxima anotadora del cruce destacó el crecimiento del vóley santafesino y la organización del certamen provincial.
Tras dicho encuentro disputado en la mañana del domingo, Delfina Trovato, la mejor jugadora del cruce y máxima anotadora con 15 puntos, dialogó en exclusiva con El Litoral y analizó no sólo el partido, sino el presente del vóley santafesino al que definió como en “constante crecimiento”.
Tras poco más de una hora de juego, la deportista destacó que si bien el triunfo fue contundente, enfrentarse a Unión siempre es un desafío: “es un rival duro, siempre que nos cruzamos los partidos fueron peleados”. Y afirmó que la clave para quedarse con el triunfo tuvo que ver con los “pocos errores” cometidos.
En relación al debut en la Copa Santa Fe, la punta receptora dijo que, a pesar de tener ya un largo recorrido en el deporte, el inicio se sigue viviendo con “nervios y ansiedad”. “Haber arrancado con el pie derecho es bueno”, afirmó después de la contundente victoria sobre el Tatengue en el primer partido del triangular.
Trovato también afirmó la importancia de que el club se posicione entre los primeros puestos del certamen que reúne a los mejores equipos de la bota: “es un orgullo total”.
“En la segunda edición salimos campeonas (2019), el 2021, post pandemia, salimos segundas y en la última edición terminamos cuartas”, recordó. Y continuó: “La verdad es que le damos mucha importancia a la Copa Santa Fe, se prioriza de la misma manera que al torneo local”.
Con la competencia provincial ya instalada en el calendario deportivo del vóley, Trovato destacó que el crecimiento de la disciplina es notable y que ya viene sucediendo desde hace muchos años.
“Ya no es como antes, vemos muchos equipos en la Liga Nacional que están siendo protagonistas, y eso refleja el deporte del interior, las jugadoras están eligiendo quedarse en esos equipos y no irse a Buenos Aires”, explicó.
La acción en Náutico
El gran ganador del triangular inicial femenino fue Villa Dora, quién se impuso en sus dos encuentros. En primer término 3-0 ante Unión con parciales de 25-15, 26-24 y 25-17, y luego a Náutico por 3-1 (25-18, 25-16, 14-25 y 26-24).
La segunda fecha de la Copa Santa Fe, a disputarse el 28 de junio, cambiará de escenario y los estadios de Villa Dora, Gimnasia de Rosario y Normal 3 son los elegidos. Las doras serán anfitrionas de Banco Provincial y Sonder, en GER jugarán El Tala y Náutico y el Normal recibirá a Unión y a Regatas de Santa Fe.
La Copa en todos lados
En el primer turno del triangular del vóley femenino del domingo pasado, en el estadio cubierto del Club Náutico Sportivo Avellaneda, se vivió una escena que pinta al vóley santafesino y a la esencia del certamen provincial.
Desde muy temprano, ya en los bancos que rodeaban la pintura de la cancha, un puñado de allegados de Náutico y Unión se dispusieron para ver el cruce. En uno de los espacios designados para ver el partido, una mujer agarró su celular y comenzó, por medio de una video llamada, a transmitirlo.
La persona que oficia de relatora improvisada se llama Laura y es la mamá de Delfina Arlego punta y capitana del equipo de calle Pedro Tuella, y del otro lado del teléfono está el papá, Darío, quien por cuestiones de salud no pudo asistir al encuentro, pero no se lo quiso perder.