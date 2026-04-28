Volvió a sobresalir, defendiendo el arco de la selección argentina en el Mundial de waterpolo, la figura de la arquera esperancina Nahir “Chapu” Stegmayer, formada en el Lawn Tennis Club Esperancino, quien fue una de las referentes del combinado nacional a lo largo de la competencia y pieza clave en el rendimiento del equipo.
Nahir Stegmayer, la “Tiburona” esperancina que se destacó en Malta
La Selección Argentina Femenina de Waterpolo cerró una positiva participación en el Campeonato Mundial disputado en Malta, al quedarse con el 11° puesto de la clasificación general.
El conjunto argentino, conocido como “Las Tiburonas” y dirigido por Guillermo Setti y Fabio Lombardo, definió su posición final en un encuentro muy parejo frente a Kazajistán. Tras igualar 11 a 11 en el tiempo reglamentario, el equipo albiceleste se impuso en la definición por penales por 16 a 14, mostrando carácter y solidez en un momento decisivo.
En ese compromiso, Anahí Bacigalup y Julieta Auliel fueron las máximas goleadoras del equipo con tres tantos cada una, mientras que Stegmayer volvió a destacarse bajo los tres palos con intervenciones determinantes que sostuvieron al equipo en los momentos más exigentes del partido.
A lo largo del torneo, Argentina evidenció una evolución en su nivel de juego, consolidando un crecimiento que ya se había insinuado en la World Cup División 2. En ese proceso, la arquera surgida en Esperanza se afianzó como una de las líderes del plantel, aportando experiencia, seguridad y personalidad.
El puesto 11 es un paso adelante
El 11° puesto obtenido en Malta representa, además, una mejora respecto a la última participación mundialista, cuando el seleccionado había finalizado en la 14° posición en Singapur 2025. Este avance ratifica el progreso del waterpolo femenino argentino en la escena internacional.
Para la ciudad de Esperanza, la actuación de Nahir Stegmayer vuelve a ser motivo de orgullo, reflejando el valor de la formación deportiva local y la proyección de sus talentos en el más alto nivel competitivo.