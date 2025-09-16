Nahir Stegmayer fue elegid deportista esperancina del año

En el marco de la segunda jornada de la 81° Fiesta Nacional de la Agricultura, la Municipalidad de Esperanza reconoció a Nahir Stegmayer como la deportista del año – medalla de oro 2025, por su destacado rendimiento formando parte de la Selección Argentina de waterpolo.
La deportista surgida en el Lawn Tennis Club Esperancino, además, obtuvo la Copa Challenger, un trofeo enmarcado en hojas de laurel olímpico, símbolo de victoria, esfuerzo, constancia y superación personal que, año tras año, irá pasando de manos para quienes sean elegidos deportistas del año, reconociendo el talento y la dedicación de quienes dejan huellas a través de los valores del deporte e inspiran con su ejemplo en cada competencia.
En la oportunidad, el trofeo fue recibido por la madre de Nahir.
Stegmayer fue reconocida como “deportista destacada” en los meses de octubre y noviembre de 2024 y en julio de 2025 por su desempeño que incluyó el subcampeonato en el Campeonato Sudamericano de Waterpolo en Cali, Colombia; el subcampeonato en el Panamericano de Ibagué, Colombia; y su participación en el Mundial de 2025, organizado por World Aquatics, donde la selección nacional obtuvo el 14° puesto.
El reconocimiento fue realizado por el Departamento de Desarrollo y Promoción Deportiva de la Secretaría de Gobierno y Reforma del Estado. La elección de la deportista del año, y los reconocimientos mensuales, fueron elegidos por la comisión asesora integrada por los siguientes periodistas deportivos: Daniel César Lottersberger, Gerardo Aníbal Barrera, Diego Gabriel Redonder, Ariel Aiello, Agustín Spies, Néstor Navarro y José Ropollo.
