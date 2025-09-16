Argentina venció a Corea del Sur en el segundo partido del Mundial de Voley

La Selección Argentina de Vóley se impuso por 3 a 1 ante Corea del Sur, 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18, y sumó el segundo triunfo en el Mundial de Filipinas 2025.
La albiceleste se impuso por 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18 con Kukartsev como goleador y está cerca de los octavos.
Pablo Kukartsev fue el máximo anotador de la albiceleste con 21 puntos en el duelo disputado en el Coliseo Smart Araneta por la segunda fecha del grupo C.
Un ace de Pablo Kukartsev con el marcador en 24-23 le dio el primer set al equipo argentino. Los "Albicelestes" gozaron de un bajo porcentaje en errores y bien apuntalados en el saque, le dieron el set.
Sin embargo, quien aprovechó para quedarse con el set fue Corea del Sur, tras un 24-23 donde contaba con el saque en su favor y un error de Kukartsev que le dio el 25-23 a los surcoreanos.
El tercer set comenzó con un 3-0 en favor de los argentinos. Sin embargo, Corea del Sur hizo valer imprecisiones "albicelestes" en ataque y altos porcentajes en bloqueo que hicieron que el juego transite un 14-14.
Dos fallas de Argentina y un bloqueo por el eje central de los asiáticos le dieron la paridad al seleccionado que venía de una derrota ante Francia, el campeón olímpico, que será el último rival "albiceleste" por la fase de grupos.
En el cuarto set fue todo de la Argentina con variantes y sobre todo con buenos pasajes de juego que le permitieron llevarse el segundo juego ante los surcoreanos por 25-18 y con Pablo Kukartsev, como máximo anotador con 21 puntos y 3 bloqueos.
Ahora Argentina depende del resultado de Francia y Finlandia. Si los galos se imponen desde las 7 horas de este martes, la albiceleste clasifica directamente. Caso contrario, deberá jugarse su lugar en octavos el jueves 18 de septiembre desde la 9:30, hora argentina.
