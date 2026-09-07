En la previa de los Juegos Sudamericanos

Regatas Santa Fe reconoció a Borzone y Fernández por su convocatoria a la Selección Argentina de waterpolo

El club distinguió a Rogelio Borzone y Nicolás Fernández, quienes fueron convocados al seleccionado nacional que participará de los Juegos Suramericanos. Borzone integrará el cuerpo técnico y Fernández será uno de los arqueros.