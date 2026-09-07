El Club de Regatas Santa Fe realizó un reconocimiento a Rogelio Borzone y Nicolás Fernández por su convocatoria a la Selección Argentina de waterpolo, que participará de los Juegos Suramericanos.
Regatas Santa Fe reconoció a Borzone y Fernández por su convocatoria a la Selección Argentina de waterpolo
El club distinguió a Rogelio Borzone y Nicolás Fernández, quienes fueron convocados al seleccionado nacional que participará de los Juegos Suramericanos. Borzone integrará el cuerpo técnico y Fernández será uno de los arqueros.
El encuentro se desarrolló en el Salón Social de la institución y tuvo como objetivo destacar la presencia de dos representantes del club santafesino en el seleccionado nacional.
Borzone fue convocado para formar parte del cuerpo técnico de Argentina, mientras que Fernández integrará el plantel como arquero. De esta manera, Regatas Santa Fe tendrá representación en el equipo argentino de waterpolo que afrontará la competencia suramericana.
Dos trayectorias ligadas a la Selección
Borzone cuenta con una extensa trayectoria en el waterpolo argentino, primero como jugador y posteriormente como entrenador. Como integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina consiguió, entre otros resultados, la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde se desempeñó como entrenador de arqueros. También continúa trabajando con los seleccionados nacionales en diferentes categorías.
Fernández, en tanto, se formó deportivamente en Regatas Santa Fe y actualmente juega en ABDA Bauru de Brasil. Con la Selección Argentina obtuvo la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 y este año disputó el Mundial División 2 de Malta. A sus 23 años, volverá a representar al país en una cita suramericana, esta vez en territorio santafesino.