Liga Profesional

Se encamina un nuevo formato: 30 fechas, todos contra todos y dos campeones por playoffs

La propuesta se resolverá el próximo jueves en la reunión de la Liga. El certamen abandonará el sistema de zonas para garantizar que todos los equipos se enfrenten entre sí, dividiendo el título del Apertura y del Clausura entre los mejores 16 clasificados de la tabla antes y después del receso invernal.