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Se encamina un nuevo formato: 30 fechas, todos contra todos y dos campeones por playoffs

La propuesta se resolverá el próximo jueves en la reunión de la Liga. El certamen abandonará el sistema de zonas para garantizar que todos los equipos se enfrenten entre sí, dividiendo el título del Apertura y del Clausura entre los mejores 16 clasificados de la tabla antes y después del receso invernal.

La Liga Profesional definirá este jueves en reunión de comité el nuevo formato del torneo de 30 fechas para la máxima categoría.La Liga Profesional definirá este jueves en reunión de comité el nuevo formato del torneo de 30 fechas para la máxima categoría.
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El fútbol argentino se encamina hacia una nueva e importante transformación en su formato de disputa en 2027. La dirigencia del fútbol nacional definirá este jueves, en el marco de la reunión de la Liga Profesional, una reforma sustancial para la máxima categoría que busca terminar con las distorsiones que generaba el actual cuadro por zonas.

(260419) -- BUENOS AIRES, 19 abril, 2026 (Xinhua) -- El guardameta Santiago Beltrán (d), de River Plate, disputa el balón con Miguel Merentiel (d), de Boca Juniors, durante el partido por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en el estadio Antonio Vespucio Liberti, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, el 19 de abril de 2026. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah)El nuevo certamen buscará eliminar el sistema de zonas para evitar inequidades en los cruces de playoffs y la Tabla Anual.(Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah)

La estructura del nuevo certamen contemplará un total de 30 fechas en un esquema de todos contra todos (29 jornadas regulares más una fecha de clásicos interzonales). La competencia se pausará al llegar a la 15.ª fecha, punto en el cual se cortará la tabla de posiciones: los primeros 16 clasificados accederán a los playoffs eliminatorios para coronar al campeón del Torneo Apertura.

Tras el receso de invierno, el campeonato se reanudará a partir de la 16.ª jornada bajo la misma modalidad. Al concluir las 30 fechas programadas, nuevamente los 16 equipos mejor ubicados disputarán la fase final que consagrará al ganador del Torneo Clausura.

Claudio "Chiqui" Tapia | Así llegaron al estadio la selección Argentina e Inglaterra. Foto: Fernando NicolaClásicos y 30 jornadas: la propuesta que se votará esta semana para reestructurar la Primera División. Foto: Fernando Nicola

Con este cambio de reglamento, la Casa Madre del fútbol argentino busca corregir las inequidades del sistema actual, donde se daban situaciones insólitas en las que un equipo con menor cantidad de puntos lograba clasificar a playoffs en una zona, mientras otro con mayor puntaje quedaba eliminado en la otra. Asimismo, la medida garantiza que el campeón o el líder de la Tabla Anual se consagre habiendo enfrentado a la totalidad de los rivales de la división.

En lo que respecta a la clasificación a las Copas Internacionales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana) y la definición de los descensos a la Primera Nacional, el sistema mantendrá los mismos criterios vigentes hasta el momento. Sin embargo, no se descartan nuevas modificaciones complementarias tras la reunión del próximo jueves.

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