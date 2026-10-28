Lionel Messi encabezó la votación del periodista chino Luo Ming para el Balón de Oro 2026. El editor jefe de Titan Sports, único representante de su país en el jurado, eligió al argentino por encima de Ousmane Dembélé y Rodri. Harry Kane y Kylian Mbappé completaron sus primeros cinco puestos.
El jurado chino eligió a Messi como el mejor del mundo en medio de la polémica con Mbappé
Luo Ming ubicó primero al argentino por su actuación mundialista y dejó quinto al francés, que enfrenta uno de los peores momentos de su carrera por el comentario sobre Mao.
La elección individual del periodista se conoció después de la ceremonia, en la que Kane ganó el premio y Messi terminó quinto en la clasificación general. El voto también coincidió con la controversia que atraviesa Mbappé en China por un comentario sobre Mao Zedong durante una entrevista.
El Mundial, clave en la elección
Para fundamentar su preferencia, Luo Ming destacó los ocho goles y las cuatro asistencias de Messi en la Copa del Mundo. También valoró su influencia en el recorrido de la Selección argentina hasta la final, que terminó con la derrota frente a España.
El periodista ubicó segundo a Dembélé por la combinación de rendimiento individual y títulos colectivos, mientras que justificó el tercer lugar de Rodri por su protagonismo con España. Su clasificación dejó al ganador del galardón, Kane, en la cuarta posición, un puesto por delante de Mbappé.
La explicación sobre el francés
Luo Ming argumentó que la quinta ubicación del delantero del Real Madrid respondió a la ausencia de un título importante durante la temporada evaluada. De esa manera, su explicación se apoyó en el balance deportivo, pese a las destacadas estadísticas individuales del atacante.
El orden elegido por el jurado chino difirió del resultado general, en el que Mbappé fue segundo, seguido por Lamine Yamal y Rodri. La primera posición que le otorgó a Messi corresponde exclusivamente a su voto y no a una elección del público ni a una distinción adicional para el argentino.
La controversia en China
Mbappé quedó bajo cuestionamientos después de que circulara un video en el que comentaba un montaje humorístico con su rostro sobre el cuerpo de Mao Zedong. En esa conversación utilizó la expresión “dictador chino”, que provocó reacciones de empresas y medios del país asiático.
El futbolista pidió disculpas públicamente y manifestó respeto por el pueblo chino y su historia. Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron la ruptura de sus acuerdos comerciales, mientras LaLiga intervino ante las restricciones anunciadas para las transmisiones de partidos en los que participe el francés.