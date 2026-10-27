Kylian Mbappé publicó un comunicado en chino, francés e inglés luego de recibir críticas por sus declaraciones sobre una imagen que lo representa como Mao Zedong. La controversia provocó la ruptura de contratos publicitarios y un pronunciamiento de LaLiga.
Mbappé perdió millonarios contratos publicitarios por burlarse de un dictador chino
El delantero del Real Madrid publicó un comunicado en tres idiomas para disculparse con el pueblo asiático, luego de que sus declaraciones sobre una imagen viral generaran críticas y repercusiones comerciales.
El delantero del Real Madrid difundió el comunicado este martes 27 de octubre. Allí reconoció que su comentario fue desafortunado y admitió que pudo herir a personas en China y a integrantes de esa comunidad en otros países.
“Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo”, expresó el futbolista.
En el mismo mensaje, pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos y manifestó su respeto por el país asiático y su historia. “No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido”, afirmó.
Qué dijo sobre el meme
La polémica se originó durante una entrevista en la que Mbappé habló sobre las imágenes humorísticas que circulan en redes sociales con su rostro. Al referirse a una de ellas, en la que aparece representado como un dictador chino, comentó: “Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”.
El montaje alude a Mao Zedong, dirigente de la revolución comunista y fundador de la República Popular China en 1949. Sus palabras generaron fuertes críticas entre usuarios chinos, que consideraron ofensiva la comparación.
Las consecuencias comerciales
La repercusión también afectó los acuerdos publicitarios del delantero. Las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron el fin inmediato de sus contratos con el jugador, mientras que su cuenta en la plataforma china Xiaohongshu fue bloqueada por una supuesta infracción de las normas de la comunidad.
La respuesta de LaLiga
La organización del fútbol español se distanció de las declaraciones y pidió disculpas a los aficionados chinos. En su comunicado, aclaró que las palabras de Mbappé fueron expresadas a título personal y no representaban a la competición.
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también lamentó la ofensa causada y anunció un protocolo de sensibilización y comunicación junto a clubes y jugadores, con el propósito de reforzar el respeto por las distintas culturas.
Con su mensaje, Mbappé respondió a una controversia que superó el ámbito deportivo y tuvo consecuencias en sus relaciones comerciales en China.