El entrenador portugués respaldó a los delanteros del conjunto madrileño ante los cuestionamientos mediáticos y rechazó las versiones sobre supuestos problemas extradeportivos. También pidió acompañamiento para Vinícius Júnior y aseguró que Mbappé cumplió con sus obligaciones profesionales.
Mourinho cuestionó los rumores sobre Mbappé y pidió paciencia con Vinícius
El entrenador portugués cuestionó las versiones sobre la vida privada de los futbolistas, aseguró que Mbappé cumplió con sus obligaciones profesionales y reclamó apoyo para Vinícius Júnior, a quien consideró merecedor de paciencia para recuperar su mejor nivel.
José Mourinho salió en defensa de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior en medio de las críticas que rodean al Real Madrid. El entrenador portugués cuestionó las polémicas generadas en torno a la vida privada de los futbolistas y sostuvo que las versiones difundidas por los medios no deben interferir en el trabajo del equipo.
Ante las preguntas sobre la situación de Mbappé, el técnico calificó de “ridículas” algunas de las controversias que se instalaron en el entorno del club y cuestionó la tendencia a buscar conflictos alrededor de la institución.
“En las últimas semanas pensaba que tenía casos reales en el fútbol, pero no fue suficiente. El Madrid es el Madrid y siempre tienen que sacar algo de aquí”, expresó Mourinho.
El entrenador también respaldó el compromiso profesional del delantero francés y descartó que hubiera incumplido sus responsabilidades con el club. “Estoy seguro de que no falló con sus obligaciones con el Real Madrid. Un jugador de fútbol será siempre un ser humano”, afirmó.
Mourinho rechazó las versiones sobre la conducta de Mbappé
Otro de los puntos abordados por el portugués fueron los rumores sobre el comportamiento de los jugadores durante los días de descanso. En ese sentido, cuestionó las informaciones relacionadas con supuestas salidas nocturnas y otras actividades fuera del campo.
“Buscaban problemas con la discoteca o la bicicleta. Los futbolistas en este período fueron ejemplares en su labor”, sostuvo el entrenador, al defender la conducta del plantel y su compromiso con las obligaciones deportivas.
Las declaraciones apuntaron a poner el foco en el trabajo del equipo y a evitar que las versiones extradeportivas condicionen la percepción sobre los futbolistas.
El respaldo a Vinícius Júnior y el pedido de apoyo al madridismo
Mourinho también se refirió a la situación de Vinícius Júnior, uno de los jugadores que ha estado bajo la lupa por su rendimiento y por las reacciones que genera dentro y fuera del campo.
El entrenador expresó su preocupación por el impacto que las críticas pueden tener en el delantero brasileño y destacó tanto sus condiciones personales como su dedicación al trabajo.
“Me hace mal al corazón sentir este dolor que él siente, un joven extraordinario que trabaja mucho. La gente no le ayuda”, manifestó.
Por último, el técnico pidió paciencia y acompañamiento para que el atacante pueda recuperar su mejor versión futbolística. Según señaló, Vinícius busca volver a ser determinante en los partidos y contribuir con su equipo.
“Quiere ser el que gana partidos y hace la diferencia. Merece ser ayudado para volver a ser el que dio tantas alegrías”, concluyó Mourinho.