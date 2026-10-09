Calificó de “ridículas” las polémicas

Mourinho cuestionó los rumores sobre Mbappé y pidió paciencia con Vinícius

El entrenador portugués cuestionó las versiones sobre la vida privada de los futbolistas, aseguró que Mbappé cumplió con sus obligaciones profesionales y reclamó apoyo para Vinícius Júnior, a quien consideró merecedor de paciencia para recuperar su mejor nivel.