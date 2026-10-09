El dirigente esloveno Aleksander Čeferin confirmó que se presentará a la reelección como presidente de la UEFA. La decisión fue comunicada durante una reunión en Berlín y modifica su postura anterior, cuando había anticipado que dejaría el cargo en 2027. Las elecciones se realizarán el próximo año en Astaná, Kazajistán.
Aleksander Čeferin confirmó que buscará un nuevo mandato al frente de la UEFA
El presidente del organismo europeo confirmó su candidatura durante una reunión en Berlín, tras reconsiderar su decisión de dejar el cargo en 2027. Los comicios se celebrarán el próximo año en Astaná, Kazajistán, y definirán quién conducirá la entidad hasta 2031.
Aleksander Čeferin buscará continuar al frente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) por un nuevo período de cuatro años. El dirigente esloveno informó su decisión ante representantes de las asociaciones miembro, luego de recibir el respaldo para permanecer en la conducción del organismo.
La elección se llevará a cabo durante el Congreso de la UEFA previsto para 2027 en Astaná, capital de Kazajistán. Si obtiene los apoyos necesarios, Čeferin extenderá su gestión hasta 2031.
La decisión representa un cambio respecto de sus declaraciones de febrero de 2024, cuando había anunciado que no continuaría en el cargo más allá de 2027. Según trascendió, el pedido de las 55 federaciones nacionales que integran la UEFA fue determinante para que reconsiderara su postura y aceptara competir por un nuevo mandato.
Čeferin asumió la presidencia en mayo de 2016, tras la renuncia de Michel Platini. Desde entonces, se mantuvo al frente del fútbol europeo y, tras los cambios estatutarios aprobados en el Congreso de 2024, quedó habilitado para presentarse nuevamente a las elecciones.
El respaldo de las federaciones y los desafíos del fútbol europeo
Tras comunicar su decisión, el dirigente agradeció la confianza de las asociaciones nacionales y destacó el trabajo realizado durante su gestión.
“Hemos afrontado desafíos extraordinarios en los últimos años, y los hemos superado como un solo equipo. Aún queda mucho trabajo por hacer, por lo que he aceptado su petición”, expresó Čeferin al referirse al respaldo recibido.
El presidente de la UEFA también señaló que sus objetivos pasan por preservar la unidad del fútbol europeo, fortalecer el deporte y preparar al organismo para las próximas generaciones.
“Mi ambición sigue siendo la misma: mantener unido el fútbol europeo, fortalecer nuestro deporte y dejar la UEFA preparada para la próxima generación”, afirmó.
Además, agradeció el acompañamiento de su familia y reconoció que la decisión de continuar al frente de la entidad también implica un compromiso personal.
Un nuevo ciclo, sujeto a las elecciones de 2027
La candidatura de Čeferin abre la posibilidad de extender su presidencia hasta 2031, aunque su continuidad deberá definirse en el Congreso del próximo año.
De obtener la reelección, el dirigente iniciará un nuevo período de cuatro años al frente del organismo que gobierna el fútbol europeo, con el desafío de sostener la cohesión entre las federaciones nacionales y afrontar los cambios deportivos e institucionales que atraviesa la disciplina.