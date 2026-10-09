Elecciones en 2027

Aleksander Čeferin confirmó que buscará un nuevo mandato al frente de la UEFA

El presidente del organismo europeo confirmó su candidatura durante una reunión en Berlín, tras reconsiderar su decisión de dejar el cargo en 2027. Los comicios se celebrarán el próximo año en Astaná, Kazajistán, y definirán quién conducirá la entidad hasta 2031.