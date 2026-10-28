El Real Madrid pidió disculpas al pueblo chino por la polémica que generaron unas declaraciones de Kylian Mbappé relacionadas con un meme que lo compara con Mao Zedong, histórico líder de China. A través de un comunicado oficial, la institución española expresó su respeto por el país asiático y acompañó las disculpas que el delantero francés ya había manifestado públicamente.
El Real Madrid pidió perdón al pueblo chino tras la controversia que involucró a Mbappé
El club español difundió un comunicado en el que manifestó su respeto por el país asiático y acompañó el arrepentimiento del delantero francés, luego de que sus declaraciones generaran fuertes repercusiones y afectaran sus acuerdos comerciales.
La controversia tuvo repercusiones en China y derivó en medidas que afectaron la presencia comercial del futbolista en ese mercado. Frente a este escenario, el club difundió un mensaje para reafirmar su vínculo con el país y sus millones de simpatizantes.
El comunicado
En el texto publicado por la institución, el club expresó su pesar por el malestar que pudieron provocar las palabras del atacante francés.
“El Real Madrid C. F. desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé”, señaló el comunicado.
Además, la entidad destacó la relación que mantiene con el país asiático y manifestó su respeto por sus habitantes, su historia y sus tradiciones.
“Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid”, agregó.
El respaldo del club
El Real Madrid también hizo referencia a las disculpas que el delantero había expresado previamente. En ese sentido, la institución respaldó el arrepentimiento del futbolista y reiteró su compromiso con el respeto entre culturas.
“El club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino”, indicó.
En el cierre del mensaje, el club presidido por Florentino Pérez reafirmó su compromiso con la convivencia y el entendimiento cultural. También manifestó su intención de fortalecer los vínculos de amistad con China y sus ciudadanos.
Qué dijo Mbappé y cómo se originó la polémica
El conflicto comenzó cuando Mbappé hizo un comentario en un contexto distendido sobre las bromas y los memes que circulan en internet con una imagen suya comparada con la de Mao Zedong.
Tras la repercusión, el delantero reconoció que sus palabras habían sido desacertadas y pidió disculpas. También admitió que sus declaraciones habían herido a personas en China y a integrantes de la comunidad china en otras partes del mundo.
Pese a ese gesto, el episodio generó consecuencias que trascendieron las redes sociales y alcanzaron el ámbito comercial.