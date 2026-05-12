Florentino Pérez sorprendió este martes con una extensa rueda de prensa en la Ciudad Real Madrid, donde confirmó que convocará a elecciones presidenciales en el club blanco y lanzó duras críticas contra periodistas, dirigentes y sectores opositores.
Florentino Pérez anunció elecciones y desafió a quienes quieran competir por la presidencia
El mandatario del Merengue confirmó que convocará a elecciones “en 15 días o lo que sea” y apuntó contra periodistas, LaLiga y sectores críticos del club.
“No voy a dimitir”, afirmó el presidente merengue antes de anunciar que la Junta Electoral iniciará el proceso para renovar autoridades.
“Que se presente quien quiera”
Durante la conferencia, Florentino aseguró que las elecciones serán convocadas “en 15 días o lo que sea”, aunque aclaró que el club oficializará la fecha exacta a través de sus canales institucionales.
El dirigente invitó públicamente a quienes cuestionan su gestión a competir electoralmente y sostuvo que el Real Madrid “es de los socios”.
“Convoco esta rueda de prensa para que se presente quien quiera”, remarcó Florentino, quien gobierna el club desde 2009 en su segunda etapa al frente de la institución.
Críticas a periodistas y medios
Uno de los ejes principales de la conferencia estuvo dirigido contra periodistas y medios de comunicación, a quienes acusó de impulsar una “campaña organizada” contra su gestión.
El presidente cargó especialmente contra el diario ABC, el medio Relevo y periodistas deportivos españoles, asegurando que buscan generar una imagen de “caos” dentro del club.
También afirmó que algunos sectores intentan quedarse con la propiedad del Real Madrid y reiteró que continuará defendiendo el actual modelo de socios.
Negreira, Superliga y ataques a LaLiga
Florentino volvió además sobre el Caso Negreira, al que calificó como “el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol”.
El mandatario aseguró que el Real Madrid prepara un dossier de 500 páginas que será enviado a UEFA una vez finalizada la temporada europea.
En paralelo, reiteró su defensa del proyecto de Superliga europea y volvió a confrontar con LaLiga, organismo con el que mantiene fuertes diferencias desde hace años.
También habló de conflictos internos
En la rueda de prensa, Florentino minimizó las versiones sobre conflictos dentro del plantel y reconoció que hubo discusiones entre jugadores durante la temporada.
Sin embargo, apuntó contra quienes filtraron esos episodios y sostuvo que “es peor la filtración que la pelea”.
Además, evitó hablar sobre entrenadores o posibles fichajes y aclaró que el objetivo principal de la comparecencia era defender la estructura institucional del club y anunciar el proceso electoral.