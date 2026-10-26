La ceremonia del Balón de Oro 2026 se realizará este lunes 26 de octubre por la tarde y tendrá reconocimientos que van más allá de la elección de los mejores futbolistas. La gala también premiará el desempeño de jóvenes, arqueros, goleadores, entrenadores y equipos durante la última temporada.
Balón de Oro 2026: qué otros reconocimientos se entregan junto al premio principal
La ceremonia distinguirá también a jóvenes, arqueros, goleadores, entrenadores y clubes. Además, habrá un galardón dedicado a iniciativas sociales y solidarias.
El galardón principal se definirá mediante la votación de 100 periodistas, uno por cada uno de los países mejor ubicados en el ranking FIFA. Lionel Messi busca su novena conquista en una jornada que incluirá distinciones individuales, colectivas y vinculadas con el compromiso social.
Jóvenes y arqueros
El Trofeo Kopa reconocerá al mejor futbolista menor de 21 años. La distinción se entrega desde 2018 y tuvo como ganador al español Lamine Yamal en sus últimas dos ediciones. Su incorporación a la ceremonia permite destacar a jugadores que sobresalen en el comienzo de sus carreras.
Por su parte, el Trofeo Yashin premiará al mejor arquero de la temporada. Entre los nominados figura el argentino Emiliano “Dibu” Martínez, quien obtuvo el reconocimiento en 2023 y 2024. El guardameta vuelve a integrar la selección de candidatos a una de las distinciones individuales de la gala.
Goles, entrenadores y clubes
El Trofeo Gerd Müller, destinado al máximo goleador, será para el inglés Harry Kane. También se entregará el Trofeo Johan Cruyff, que distingue la labor de entrenadores y entrenadoras. Los españoles Luis de la Fuente y Luis Enrique aparecen entre los principales candidatos a este último reconocimiento.
La ceremonia incluirá además el premio al Club del Año, con distinciones para el mejor equipo masculino y el mejor femenino de la temporada. Esa categoría reconoce el desempeño colectivo y se suma a los galardones destinados a quienes se destacaron individualmente dentro del campo de juego.
El reconocimiento a la labor social
El Premio Sócrates está dedicado a proyectos de acción social y compromiso solidario relacionados con el fútbol. A diferencia de las categorías centradas en el rendimiento deportivo, esta distinción pone el foco en iniciativas que utilizan la actividad para acompañar a distintas comunidades.
Ese reconocimiento integra la programación de la ceremonia de este lunes junto con los trofeos Kopa, Yashin, Gerd Müller y Johan Cruyff, las distinciones a los clubes y el Balón de Oro. Los ganadores de las categorías pendientes se conocerán durante el desarrollo de la gala.