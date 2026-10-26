Edición 2026

Lionel Messi lidera el ranking histórico de argentinos en el Balón de Oro: quiénes lo siguen

El rosarino concentra los mejores puestos de la clasificación histórica del premio, con ocho consagraciones y varias ubicaciones entre los primeros lugares. Gabriel Batistuta, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Juan Sebastián Verón también figuran entre los argentinos más destacados.