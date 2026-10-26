Lionel Messi vuelve a ocupar el centro de la historia argentina en el Balón de Oro. En la previa de la edición 2026 del premio, el repaso de las votaciones desde 1995 muestra la distancia que el capitán de la Selección construyó respecto de otros futbolistas nacionales: además de ser el máximo ganador del galardón, aparece en repetidas ocasiones entre los primeros puestos de la clasificación.
Lionel Messi lidera el ranking histórico de argentinos en el Balón de Oro: quiénes lo siguen
El rosarino concentra los mejores puestos de la clasificación histórica del premio, con ocho consagraciones y varias ubicaciones entre los primeros lugares. Gabriel Batistuta, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Juan Sebastián Verón también figuran entre los argentinos más destacados.
El listado también permite repasar las actuaciones de figuras de distintas generaciones, desde Gabriel Batistuta hasta Lautaro Martínez.
El ranking difundido por Infobae reúne las posiciones alcanzadas por jugadores argentinos que recibieron al menos un voto en las diferentes ediciones del premio a partir de 1995. No se trata de una tabla acumulativa de puntos, sino de un registro de los lugares que ocuparon los futbolistas en cada votación. Por eso, Messi aparece varias veces, al igual que otros nombres que tuvieron más de una participación destacada.
Messi, ocho veces ganador y protagonista de los primeros puestos
El rosarino ganó el Balón de Oro en ocho oportunidades: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Con ese registro, se mantiene como el futbolista que más veces obtuvo el premio, por delante del portugués Cristiano Ronaldo, que suma cinco estatuillas.
Su presencia en la clasificación histórica no se limita a los años en que se quedó con el trofeo. Messi también terminó segundo en cinco ediciones —2008, 2013, 2014, 2016 y 2017—, tercero en 2007 y quinto en 2018. Su primera aparición entre los puestos consignados fue en 2006, cuando quedó en el lugar 20.
La continuidad de esas actuaciones explica por qué ocupa varios de los escalones más altos del ranking de argentinos. En 2026, además, integra nuevamente la lista de 30 candidatos al premio, en una ceremonia que se realizará en Londres y marcará la edición número 70 del galardón.
Detrás de Messi, uno de los registros más destacados corresponde a Gabriel Batistuta. El exdelantero alcanzó el cuarto puesto en 1999, cuando jugaba en Fiorentina. También quedó sexto en 1998, séptimo en 2000, decimotercero en 1996 y vigésimo tercero en 1997. En 1995 había terminado en el puesto 20.
Otro nombre relevante es Juan Sebastián Verón, quien llegó al octavo lugar en 1999, durante su etapa en Parma y Lazio. El exmediocampista también figura en el puesto 16 en 2001 y en el 27 en 2000.
Ángel Di María aparece décimo en 2014, cuando jugaba en Real Madrid. Juan Román Riquelme, Sergio Agüero y Javier Mascherano también integran el registro: Riquelme alcanzó el puesto 14 en 2005 y 2007; Agüero fue decimotercero en 2015 y tuvo otras participaciones entre los puestos 14 y 17; Mascherano llegó al puesto 14 en 2015 y al 19 en 2014.
Lautaro Martínez y Julián Álvarez, entre los argentinos destacados
La clasificación también incluye a futbolistas de la generación campeona del mundo en Qatar 2022. Lautaro Martínez y Julián Álvarez comparten el séptimo puesto del registro histórico por sus actuaciones en distintas ediciones: el delantero del Inter de Milán lo alcanzó en 2024, mientras que Álvarez lo hizo en 2023, cuando jugaba en Manchester City. En 2023, Lautaro había terminado en el puesto 20 y volvió a ocupar esa posición en 2025.
En la edición de 2025, Lautaro quedó vigésimo y Alexis Mac Allister terminó vigésimo segundo. Emiliano “Dibu” Martínez, por su parte, figura en el puesto 15 de 2023 y en el 18 de 2024, además de haber sido distinguido con el Trofeo Yashin al mejor arquero en 2023 y 2024.
Entre los demás argentinos incluidos en el listado aparecen Paulo Dybala, decimoquinto en 2017; Hernán Crespo, decimosexto en 2001 y vigésimo tercero en 1999; Fernando Redondo, decimoctavo en 2000; Claudio “Piojo” López, vigésimo sexto en 1999 y vigésimo séptimo en 2000; Juan Esnaider, vigésimo séptimo en 1995, y Carlos Tevez, trigésimo en 2007.
La lista no incluye a todos los futbolistas argentinos que fueron nominados, sino solamente a quienes recibieron votos. Entre los jugadores que integraron nóminas iniciales, pero no obtuvieron puntos, se encuentran Abel Balbo en 1995, Diego Simeone y Javier Zanetti en 1996, Ariel Ortega en 1998, Pablo Aimar y Javier Saviola en 2002, Roberto Ayala en 2004 y Gonzalo Higuaín en 2016.
La edición 2026 vuelve a tener a Messi y Lautaro Martínez entre los nominados al premio principal. La ceremonia se realizará en el London Palladium, en Londres, en lugar del Théâtre du Châtelet de París, sede habitual de las últimas entregas.
Más allá del resultado de este año, el repaso histórico confirma la presencia sostenida de futbolistas argentinos en las votaciones del Balón de Oro, con Messi como principal referencia por títulos y posiciones alcanzadas.