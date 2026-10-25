Inter Miami perdió 2-0 ante New York Red Bulls este sábado en Nueva Jersey y cortó una serie de tres victorias consecutivas en la MLS. Lionel Messi ingresó durante el segundo tiempo, con su equipo en desventaja, pero no pudo modificar el resultado en el estadio Sports Illustrated.
Inter Miami perdió y el Kily González explicó por qué Messi comenzó en el banco
Las Garzas cayeron 2-0 ante New York Red Bulls. El entrenador contó que acordaron cuidar al capitán tras su viaje a España, donde recibió el Premio Princesa de Asturias.
Los goles llegaron por una intervención de Casemiro en contra de su propio arco y una definición de Emil Forsberg en el tiempo agregado. Las Garzas, que ya tienen asegurada su clasificación a los playoffs, venían de superar a DC United, New York City y Atlanta United.
Por qué Messi fue suplente
El capitán argentino se incorporó a la delegación después de viajar a España para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Tras el encuentro, Cristian González explicó que su ausencia entre los titulares había sido acordada para reducir el riesgo de una lesión.
“Fue consensuada. Tuvo un viaje importante a España, con un cambio de horario y cambio de temperatura y un montón de situaciones que estamos al tanto de todo”, señaló el Kily. El entrenador agregó que la decisión buscó preservar al futbolista ante la proximidad de los siguientes compromisos.
En su lugar comenzó Riquelme Fillipi, el delantero de 20 años que llegó en septiembre desde Palmeiras. Messi ingresó por el juvenil durante el complemento y aportó mayor actividad ofensiva, aunque sus intervenciones no alcanzaron para evitar la derrota ni prolongar su racha de participaciones en goles.
Un gol temprano y pocas respuestas
New York Red Bulls abrió el marcador a los siete minutos. Cade Cowell desbordó por la derecha y envió un centro bajo que Casemiro desvió involuntariamente hacia su arco. El local sostuvo la ventaja y estuvo cerca de ampliarla con un cabezazo de Julian Hall que salió por encima del travesaño.
Inter Miami tuvo dificultades para generar situaciones y necesitó varias atajadas de Dayne St. Clair para seguir en partido. El arquero respondió ante Jorge Ruvalcaba y Eric Maxim Choupo-Moting, mientras el equipo visitante dejaba espacios en su búsqueda del empate.
Sobre el cierre, Messi habilitó a Santiago Morales, cuyo remate fue contenido por Ethan Horvath. En el rebote, Telasco Segovia estrelló un disparo en el travesaño. Ya en tiempo adicional, Forsberg recibió una asistencia de Cameron Harper y convirtió el segundo tanto del conjunto dirigido por Michael Bradley.
Los próximos compromisos
La derrota interrumpió una serie de 13 partidos consecutivos de Messi con goles o asistencias. El argentino acumula 25 tantos y 15 pases de gol en 28 encuentros de esta temporada, y se convirtió en el primer jugador de la MLS con al menos 15 asistencias en tres campañas seguidas.
Inter Miami volverá a jugar el miércoles 28 de octubre, cuando reciba a Cincinnati desde las 20.30, hora argentina. Luego visitará a New England Revolution el domingo 1 de noviembre, a las 18, y cerrará la fase regular como local frente a Charlotte el sábado 7, también a las 18.