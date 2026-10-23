Diseñado por Joan Miró

Cómo es el Premio Princesa de Asturias que recibirá Lionel Messi: una escultura de ocho kilos y 50.000 euros

El galardón incluye una pieza de bronce diseñada por el icónico artista español hace más de cuatro décadas. Su fabricación artesanal y un detalle de la ceremonia explican por qué no se entrega en el escenario