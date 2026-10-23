Lionel Messi será distinguido este viernes 23 de octubre con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, durante una ceremonia en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. El reconocimiento incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.
Cómo es el Premio Princesa de Asturias que recibirá Lionel Messi: una escultura de ocho kilos y 50.000 euros
El galardón incluye una pieza de bronce diseñada por el icónico artista español hace más de cuatro décadas. Su fabricación artesanal y un detalle de la ceremonia explican por qué no se entrega en el escenario
Aunque el galardón lleva la firma de un artista fallecido en 1983, las piezas continúan fabricándose mediante un procedimiento artesanal que se mantiene desde la primera edición de los premios, en 1981. La escultura pesa alrededor de ocho kilos y tiene una particularidad: no se entrega durante la ceremonia.
Una escultura de Joan Miró que se fabrica desde hace 45 años
La historia de la pieza comenzó en 1980, cuando la Fundación Príncipe de Asturias encargó su diseño al artista catalán Joan Miró. El escultor realizó un modelo original en escayola que posteriormente fue reproducido en bronce y se convirtió en el símbolo de los reconocimientos.
La obra presenta una estructura vertical oscura, con elementos circulares y curvos de tonalidades doradas. Según la Fundación Princesa de Asturias, su composición representa el triunfo de los valores humanos mediante figuras características del lenguaje artístico de Miró.
Para garantizar la continuidad del diseño, Miró eligió a la familia Parellada, propietaria de una fundición de Barcelona. Ese taller continúa elaborando las esculturas que reciben los galardonados, incluso después de la muerte del artista, ocurrida el 25 de diciembre de 1983.
El procedimiento utiliza la técnica de la cera perdida, un método de fundición que permite obtener reproducciones en metal a partir de un molde. La fabricación conserva el trabajo artesanal y las características del modelo original, utilizado como referencia para las piezas de cada edición.
Por qué Messi no recibirá la escultura durante la ceremonia
Una de las particularidades del Premio Princesa de Asturias es que la escultura no se entrega físicamente a los ganadores sobre el escenario. La Fundación explica que cada pieza pesa aproximadamente ocho kilos, motivo por el cual se envía posteriormente a los galardonados.
Además de la obra de Miró, Messi recibirá un diploma acreditativo, una insignia y 50.000 euros. Estos elementos integran la dotación oficial de las ocho categorías del certamen, que reconoce trayectorias destacadas en ámbitos como la cultura, la ciencia, la cooperación y el deporte.
La ceremonia comenzará a las 18.30, hora española, en el Teatro Campoamor de Oviedo, con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En Argentina, la transmisión tendrá lugar desde las 13.30 de este viernes.