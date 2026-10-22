La llegada de Lionel Messi a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias del Deporte dejó una historia que rápidamente se volvió viral. Joaquín, un nene argentino que vive desde hace tres años en Asturias, faltó a la escuela para esperar a su ídolo y terminó consiguiendo su firma.
Faltó a la escuela para ver a Messi y terminó llevándose su camiseta firmada
Joaquín esperó al rosarino frente al Hotel de la Reconquista y consiguió su autógrafo. “Es un sueño cumplido”, contó después del encuentro.
El chico se acercó hasta el Hotel de la Reconquista junto a otros fanáticos que aguardaban la llegada del rosarino. Cuando Messi apareció, logró acercarle su camiseta de la Selección argentina y se llevó el autógrafo que había ido a buscar.
“Es un sueño cumplido”
“Falté a la escuela para venir a ver a Messi. Mis padres sí me dejaron. Me sentí muy bien, fue un deseo todo. Es un sueño cumplido”, contó Joaquín después del encuentro.
El joven relató además que le pidió directamente al futbolista que firmara la camiseta y que piensa conservarla para siempre. “La voy a guardar, la voy a enmarcar como recuerdo para toda la vida”, aseguró.
Una multitud para recibirlo
Messi llegó a Oviedo acompañado por Antonela Roccuzzo y fue recibido por cientos de personas que se acercaron para verlo de cerca, pedirle una foto o conseguir un autógrafo.
Entre los presentes también hubo otros chicos y familias que destacaron el impacto del argentino más allá de lo futbolístico, mientras la llegada del ganador del premio generó una fuerte expectativa en la ciudad.
La agenda antes de volver a Inter Miami
El viernes será el día central de la visita. Messi participará primero de la recepción oficial con la Familia Real en el Hotel de la Reconquista y luego asistirá a la ceremonia en el Teatro Campoamor.
Allí recibirá el Premio Princesa de Asturias del Deporte por su trayectoria y por su labor solidaria vinculada con la educación y la salud infantil.
La estadía será breve: una vez terminada la ceremonia, tiene previsto regresar a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami antes del partido del sábado frente a New York Red Bulls.