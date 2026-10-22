Lionel Messi protagonizó un momento emotivo durante su llegada a Oviedo, España, donde este viernes recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. En una entrevista con la agencia EFE, el futbolista rosarino recordó a su padre, Jorge Messi, fallecido en agosto, y reveló la importancia que tenía para él este reconocimiento internacional.
Messi recordó a su padre antes de recibir el Premio Princesa de Asturias
El capitán argentino contó que Jorge Messi estaba muy ilusionado con la distinción que recibirá este viernes en España y destacó los valores familiares que busca transmitirles a sus tres hijos.
“Mi padre estaba muy ilusionado con este premio, seguramente lo está disfrutando”, expresó el capitán argentino al referirse a la distinción, que reconoce su trayectoria deportiva y su compromiso más allá de las canchas.
Según contó el jugador del Inter Miami, su padre estaba muy feliz cuando se enteró del galardón y le insistía en que viajara personalmente a España para recibirlo. La decisión implicaba organizar su agenda en función de los compromisos deportivos que mantiene con el equipo estadounidense.
La visita a Oviedo tendrá, por lo tanto, un significado especial para Messi, que atraviesa su primer año sin la presencia de Jorge, una figura central en su vida personal y en el desarrollo de su carrera profesional.
El legado familiar
Durante la entrevista, el campeón del mundo con la Selección argentina también se refirió a la educación que recibió de sus padres y a la manera en que intenta transmitir esos valores a sus hijos junto con su esposa, Antonela Roccuzzo.
El compromiso, el respeto y la solidaridad forman parte de las enseñanzas que el futbolista considera fundamentales en su vida. Son principios que, según explicó, procura mantener presentes en la crianza de Thiago, Mateo y Ciro.
Messi también recordó su etapa en el Barcelona, club al que considera una parte esencial de su historia. Allí no solo desarrolló buena parte de su carrera futbolística, sino que también incorporó enseñanzas relacionadas con las responsabilidades que implica ser un deportista de alto nivel.
“Cuando uno está ahí no es solo jugar al fútbol, sino que el fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer”, reflexionó sobre la formación que recibió durante sus años en la institución catalana.
El rosarino destacó así que el rendimiento dentro del campo está relacionado con una preparación que incluye hábitos, compromiso y una conducta sostenida fuera de la competencia.
La exigencia de competir
En otro tramo de la conversación, Messi habló sobre su mentalidad competitiva y la importancia del entrenamiento en una carrera profesional que se extendió durante más de dos décadas en la élite del fútbol mundial.
“Se entrena como se juega, no son solo palabras”, sostuvo. El argentino reconoció que desde chico tuvo una fuerte necesidad de ganar y mejorar, una característica que todavía conserva, incluso en los partidos informales que disputa durante las prácticas.
Para el capitán argentino, la preparación cotidiana es una herramienta indispensable para crecer y llegar a los encuentros oficiales con mayores recursos. Esa búsqueda constante de superación fue uno de los rasgos que acompañaron su trayectoria en clubes y en la Selección.
Un premio a su trayectoria
La Fundación Princesa de Asturias distinguió a Messi por su carrera deportiva y por su labor solidaria, especialmente a través de iniciativas vinculadas con la educación y la salud infantil.
El premio reconoce así una trayectoria que excede los títulos y los récords individuales, con especial atención a la influencia del futbolista y a su compromiso con causas sociales.
La ceremonia oficial se realizará este viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, con la presencia de los reyes de España. La distinción forma parte de una agenda que incluye actividades vinculadas con la promoción de los valores del deporte entre niños y jóvenes.
Para Messi, el reconocimiento tendrá además una dimensión íntima: la posibilidad de celebrar un logro que su padre esperaba con especial entusiasmo. En la antesala de una nueva distinción internacional, el futbolista volvió a destacar el lugar de su familia y las enseñanzas que procura mantener vigentes en su vida cotidiana.