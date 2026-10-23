Lionel Messi recibe este viernes 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, durante la ceremonia que se celebra en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. Su incorporación al palmarés permite repasar los antecedentes argentinos de una distinción que comenzó a entregarse en 1981.
De Alfonsín a Quino y Les Luthiers: los argentinos que recibieron el Premio Princesa de Asturias antes que Messi
El rosarino se sumó a una lista de figuras vinculadas con Argentina que fueron distinguidas por sus aportes a la ciencia, la cultura, la política y las artes desde 1982.
El futbolista rosarino se suma a una nómina que incluye al expresidente Raúl Alfonsín, el humorista gráfico Quino, el músico Daniel Barenboim y el grupo Les Luthiers. También aparecen representantes del pensamiento, la investigación científica y las ciencias sociales.
Según un relevamiento de la agencia EFE publicado en junio, antes de Messi existían ocho antecedentes vinculados con Argentina. El recuento incluye reconocimientos colectivos y al matemático español Luis Antonio Santaló, cuya trayectoria profesional estuvo estrechamente relacionada con el país.
Los primeros argentinos reconocidos
El primer nombre de la lista es el filósofo Mario Bunge, distinguido en 1982 con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Nacido en Buenos Aires, desarrolló una extensa trayectoria académica dedicada a la filosofía de la ciencia y al estudio del conocimiento científico.
Un año después, en 1983, el matemático Luis Antonio Santaló obtuvo el premio de Investigación Científica y Técnica. Aunque había nacido en España, se radicó en Argentina después de la Guerra Civil española y desarrolló buena parte de su carrera como investigador y docente en Buenos Aires.
En 1989 llegó el reconocimiento a Raúl Alfonsín, quien recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. El expresidente argentino fue distinguido por su papel en la recuperación democrática del país y su contribución al fortalecimiento institucional durante la década de 1980.
La cultura argentina en el palmarés
En 2000, la Academia Argentina de Letras integró el conjunto de instituciones reconocidas con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su trabajo en la conservación y promoción de la lengua española. Se trató de una distinción colectiva compartida con otras organizaciones.
Dos años después, el músico argentino-israelí Daniel Barenboim recibió el mismo premio junto al intelectual palestino-estadounidense Edward Said. Ambos fueron reconocidos por sus iniciativas culturales orientadas a promover el diálogo y la convivencia en el contexto del conflicto entre israelíes y palestinos.
En 2014, Joaquín Salvador Lavado, conocido mundialmente como Quino, obtuvo el premio de Comunicación y Humanidades. El creador de Mafalda fue reconocido por una obra que, a través del humor gráfico, abordó cuestiones sociales, políticas y culturales con repercusión internacional.
Tres años más tarde, en 2017, Les Luthiers recibió la distinción en la misma categoría. El conjunto argentino fue premiado por su trayectoria artística, caracterizada por la combinación de música, humor, interpretación teatral y la utilización de instrumentos originales.
El último antecedente antes de Messi
En 2019, el sociólogo argentino Alejandro Portes recibió el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Su trabajo académico se concentró principalmente en los procesos migratorios, la integración social, las desigualdades y las transformaciones de las comunidades.
Con el reconocimiento de 2026, Messi se convirtió en el primer argentino distinguido en la categoría Deportes, incorporada a los premios en 1987. El jurado destacó tanto su trayectoria futbolística como su trabajo solidario en favor del acceso a la educación y la salud infantil.
El galardón consiste en una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50.000 euros. La entrega de esta edición se realiza el 23 de octubre en Oviedo, con la participación de los reyes de España y de la princesa Leonor.