Antonela Roccuzzo le dedicó un mensaje especial a Lionel Messi en la previa de la entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. A través de su cuenta de Instagram, la rosarina expresó su emoción por el reconocimiento que recibirá su marido este viernes en España y destacó tanto su carrera profesional como los valores que representa.
Antonela Roccuzzo le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi antes de recibir el premio Princesa de Asturias
La rosarina publicó en Instagram unas palabras de orgullo y acompañó el mensaje con imágenes de la llegada de la pareja a Oviedo. Este viernes, el futbolista recibirá el galardón por su trayectoria deportiva y su compromiso solidario con la educación y la salud infantil.
La publicación fue compartida durante la mañana del viernes 23 de octubre e incluyó fotografías de las primeras horas de la pareja en Oviedo, ciudad a la que llegaron el día anterior. El gesto de Roccuzzo se produjo antes de una ceremonia que contará con la presencia de la Familia Real española y que distingue al capitán argentino por su recorrido en el fútbol y su labor solidaria.
El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi antes de la ceremonia
“Qué emoción verte recibir el Premio Princesa de Asturias”, escribió Antonela en el comienzo de su publicación. En el mensaje, también puso el foco en la trayectoria del futbolista, sus valores personales y el orgullo que siente su familia por este nuevo reconocimiento.
La dedicatoria estuvo acompañada por imágenes tomadas durante la estadía en Oviedo. En ellas, la pareja aparece en su llegada a la ciudad española, donde fue recibida por seguidores que se acercaron para ver de cerca al futbolista y pedirle autógrafos.
La publicación tuvo lugar luego de que Messi y Roccuzzo arribaran a España el jueves 22 de octubre. Ambos viajaron en un vuelo privado y se trasladaron al Hotel de la Reconquista, ubicado en el centro de Oviedo, donde se alojaron durante su visita.
Más tarde, salieron a la calle junto a Ana Isabel Fernández Álvarez, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, y posaron frente a las cámaras. En los alrededores del hotel se había congregado una multitud de admiradores que esperaba la oportunidad de encontrarse con el rosarino.
La llegada de la pareja también llamó la atención por la vestimenta elegida para la ocasión. Messi llevó un traje negro con líneas blancas y camisa oscura, mientras que Antonela optó por un conjunto completamente negro, con pantalón de vestir y accesorios a tono.
Las imágenes circularon en las redes sociales y recibieron comentarios de usuarios que destacaron la elegancia de ambos. Sin embargo, el eje de la publicación de Roccuzzo estuvo puesto en el significado del premio y en el acompañamiento familiar que representa para el futbolista.
Por qué Lionel Messi recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes
La ceremonia de entrega del galardón se realizará este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, con la participación de la Familia Real española. Messi fue elegido para recibir la distinción en junio de 2026, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su compromiso solidario.
El jurado valoró su recorrido en el fútbol profesional, los logros alcanzados a lo largo de su carrera y su influencia dentro y fuera de las canchas. También destacó su labor para promover el acceso de niños y niñas en situación vulnerable a la educación y a la atención sanitaria.
De esta manera, la distinción no se limita a los resultados deportivos, sino que contempla el impacto social de las iniciativas vinculadas con la salud y la formación infantil. Ese aspecto forma parte de los motivos por los que el futbolista fue seleccionado entre las candidaturas de esta edición.
El premio incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros. Se trata de uno de los reconocimientos internacionales más importantes del ámbito iberoamericano y distingue a personalidades e instituciones por sus aportes en distintas áreas.
Para Messi, la visita a Asturias también representa un regreso a España, país en el que desarrolló una parte central de su carrera profesional y de su vida familiar durante sus años vinculados al Barcelona.
La presencia de Antonela en Oviedo y su mensaje público acompañan una jornada significativa para el jugador argentino. La ceremonia de este viernes marcará la entrega formal de un premio que reconoce tanto su recorrido en el deporte como su compromiso con causas sociales.