Reconocimiento

Antonela Roccuzzo le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi antes de recibir el premio Princesa de Asturias

La rosarina publicó en Instagram unas palabras de orgullo y acompañó el mensaje con imágenes de la llegada de la pareja a Oviedo. Este viernes, el futbolista recibirá el galardón por su trayectoria deportiva y su compromiso solidario con la educación y la salud infantil.