Lionel Messi recibió este viernes la insignia de los Premios Princesa de Asturias 2026 de manos de la princesa Leonor de Borbón, durante una audiencia celebrada en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo, España. El futbolista argentino participó del encuentro junto a su pareja, Antonela Roccuzzo, y los demás distinguidos de esta edición.
Messi recibió una distinción de manos de la princesa Leonor en España
El capitán argentino participó de una audiencia en Oviedo junto a Antonela Roccuzzo y los demás galardonados de 2026. Por la tarde, recibirá el premio de Deportes en una ceremonia en el Teatro Campoamor.
La actividad se desarrolló en la sala Covadonga del establecimiento hotelero y formó parte de los actos previos a la ceremonia central, en la que el rosarino será reconocido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes por su trayectoria profesional.
La audiencia tuvo una particularidad institucional: fue la primera vez que Leonor presidió en solitario este encuentro con los premiados. La heredera al trono español encabezó la entrega de insignias y saludó a los representantes de las distintas disciplinas y ámbitos reconocidos este año.
El paso de Messi por el acto fue breve. El delantero recibió la distinción, saludó a la princesa y participó de la tradicional fotografía grupal junto al resto de los galardonados.
La ceremonia central
La entrega de los premios se realizará este viernes por la tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo, en una ceremonia que reunirá a las personalidades distinguidas por la Fundación Princesa de Asturias en 2026.
Messi será uno de los protagonistas de la jornada, luego de una visita a España que generó una importante expectativa entre los aficionados. El futbolista viajó desde Estados Unidos para participar de las actividades vinculadas con el reconocimiento.
El premio de Deportes distingue su extensa carrera, marcada por los títulos obtenidos con el Barcelona, la selección argentina y sus equipos posteriores, además de sus logros individuales. Su consagración con Argentina en el Mundial de Qatar 2022 fue uno de los hitos más importantes de su trayectoria.
Una agenda especial
La visita también incluyó un encuentro con estudiantes en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde Messi compartió experiencias de su vida personal y profesional ante miles de asistentes.
Tras recibir la insignia durante la audiencia matinal, el capitán argentino se prepara para participar de la gala oficial. Su presencia en Asturias representa un regreso puntual a España, país en el que desarrolló gran parte de su carrera futbolística durante su extensa etapa en el Barcelona.
El reconocimiento se suma a una trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más destacadas de la historia del fútbol. La distinción de la Fundación Princesa de Asturias pone el foco tanto en sus resultados deportivos como en la dimensión internacional de su carrera.
La entrega de la insignia fue uno de los últimos actos institucionales antes de la ceremonia principal, que tendrá lugar en el tradicional teatro ovetense y marcará el momento central de la edición 2026 de los premios.