Lionel Messi recibió este viernes 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante una ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. El futbolista rosarino fue ovacionado en una gala presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, con la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y fue ovacionado ante la realeza española
El capitán argentino fue distinguido en una ceremonia en Oviedo, acompañado por Antonela Roccuzzo. El jurado destacó su trayectoria deportiva y su compromiso solidario.
El capitán de la Selección Argentina asistió acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y compartió la jornada con otras personalidades reconocidas internacionalmente. La distinción había sido anunciada el pasado 3 de junio, cuando el jurado destacó sus conquistas deportivas y su compromiso con distintas iniciativas sociales.
El reconocimiento distingue a Messi por ser el futbolista con más títulos de la historia, además de su talento y trayectoria. La Fundación Princesa de Asturias también valoró su comportamiento dentro del campo de juego, su humildad, su constancia y su compromiso con el trabajo colectivo.
El encuentro de Messi con la princesa Leonor
Antes de la ceremonia principal, Messi participó de una recepción oficial en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista, en Oviedo. Allí fue recibido por la princesa Leonor, quien encabezó por primera vez en solitario una audiencia con los galardonados, sin la presencia de los reyes de España.
Durante el encuentro, la heredera al trono español entregó al futbolista argentino la insignia conmemorativa correspondiente a la edición 2026. Messi estuvo acompañado por Antonela Roccuzzo y posteriormente participó de una fotografía grupal junto a los demás premiados.
La jornada continuó en el Teatro Campoamor, donde se desarrolló la 46ª edición de los premios. La ceremonia reunió a representantes de la cultura, la ciencia, el deporte y la cooperación internacional, con discursos de la princesa Leonor y del rey Felipe VI.
Los motivos del reconocimiento al capitán argentino
El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes fundamentó su elección en la trayectoria del rosarino, considerado el jugador con mayor cantidad de títulos conquistados en la historia del fútbol. También destacó su influencia internacional y su comportamiento deportivo.
En el acta oficial, la organización resaltó especialmente su labor solidaria para facilitar el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad. La distinción reconoce tanto sus resultados deportivos como el impacto social de sus actividades fuera de las canchas.
El galardón incluye una reproducción en bronce de una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros. La categoría Deportes fue incorporada a los premios en 1987 y distingue a personas o instituciones con contribuciones destacadas al deporte.
Quiénes fueron los otros premiados en 2026
Entre los reconocidos de esta edición estuvieron la cantante estadounidense Patti Smith, distinguida en Artes, y el estudio japonés Studio Ghibli, premiado en Comunicación y Humanidades. En Letras, el reconocimiento correspondió al escritor británico Julian Barnes.
En Investigación Científica y Técnica fueron premiados David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, mientras que el historiador Timothy Garton Ash recibió la distinción de Ciencias Sociales. La Bóveda Global de Semillas de Svalbard fue reconocida en Cooperación Internacional.
La astronauta estadounidense Christina Koch completó la nómina de galardonados con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Los ocho reconocimientos de 2026 fueron entregados en el marco de las actividades organizadas por la Fundación en Oviedo.