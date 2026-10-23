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Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y fue ovacionado ante la realeza española

El capitán argentino fue distinguido en una ceremonia en Oviedo, acompañado por Antonela Roccuzzo. El jurado destacó su trayectoria deportiva y su compromiso solidario.

Lionel Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su trayectoria futbolística y su labor solidaria. Foto: ReutersLionel Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su trayectoria futbolística y su labor solidaria. Foto: Reuters
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Lionel Messi recibió este viernes 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante una ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. El futbolista rosarino fue ovacionado en una gala presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, con la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El capitán de la Selección Argentina asistió acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y compartió la jornada con otras personalidades reconocidas internacionalmente. La distinción había sido anunciada el pasado 3 de junio, cuando el jurado destacó sus conquistas deportivas y su compromiso con distintas iniciativas sociales.

El reconocimiento distingue a Messi por ser el futbolista con más títulos de la historia, además de su talento y trayectoria. La Fundación Princesa de Asturias también valoró su comportamiento dentro del campo de juego, su humildad, su constancia y su compromiso con el trabajo colectivo.

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El encuentro de Messi con la princesa Leonor

Antes de la ceremonia principal, Messi participó de una recepción oficial en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista, en Oviedo. Allí fue recibido por la princesa Leonor, quien encabezó por primera vez en solitario una audiencia con los galardonados, sin la presencia de los reyes de España.

Durante el encuentro, la heredera al trono español entregó al futbolista argentino la insignia conmemorativa correspondiente a la edición 2026. Messi estuvo acompañado por Antonela Roccuzzo y posteriormente participó de una fotografía grupal junto a los demás premiados.

Spain's Princess Leonor speaks next to Princess of Asturias Award winners, musician Patti Smith for the Arts, Kenichi Yoda of Studio Ghibli for Communication and Humanities, David Klenerman, Shankar Balasubramanian, and Pascal Mayer for Technical and Scientific Research, Lene Krol Andersen, Nils Kristen Sandtroen and Stefan Schmitz of Svalbard Global Seed Vault for International Cooperation, Timothy Garton Ash for Social Sciences, soccer player Leo Messi for Sports, author Julian Barnes for Literature, and astronaut Christina Koch for Concord, with Spain's King Felipe, Queen Letizia and Princess Sofia, at the Princess of Asturias Awards ceremony in Oviedo, October 23, 2026. REUTERS/Vincent WestLa princesa Leonor encabezó por primera vez en solitario la recepción oficial de los galardonados en el Hotel de la Reconquista. Foto: Reuters

La jornada continuó en el Teatro Campoamor, donde se desarrolló la 46ª edición de los premios. La ceremonia reunió a representantes de la cultura, la ciencia, el deporte y la cooperación internacional, con discursos de la princesa Leonor y del rey Felipe VI.

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Los motivos del reconocimiento al capitán argentino

El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes fundamentó su elección en la trayectoria del rosarino, considerado el jugador con mayor cantidad de títulos conquistados en la historia del fútbol. También destacó su influencia internacional y su comportamiento deportivo.

Soccer player Lionel Messi receives the Princess of Asturias Award for Sports next to Spain's Princess Leonor, at the Princess of Asturias Awards ceremony in Oviedo, Spain, October 23, 2026. REUTERS/Vincent WestLa ceremonia en Oviedo reunió a ocho premiados de distintas disciplinas y contó con la presencia de los reyes de España. Foto: Reuters

En el acta oficial, la organización resaltó especialmente su labor solidaria para facilitar el acceso a la educación y la atención sanitaria de niños en situación de vulnerabilidad. La distinción reconoce tanto sus resultados deportivos como el impacto social de sus actividades fuera de las canchas.

El galardón incluye una reproducción en bronce de una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros. La categoría Deportes fue incorporada a los premios en 1987 y distingue a personas o instituciones con contribuciones destacadas al deporte.

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Quiénes fueron los otros premiados en 2026

Entre los reconocidos de esta edición estuvieron la cantante estadounidense Patti Smith, distinguida en Artes, y el estudio japonés Studio Ghibli, premiado en Comunicación y Humanidades. En Letras, el reconocimiento correspondió al escritor británico Julian Barnes.

En Investigación Científica y Técnica fueron premiados David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, mientras que el historiador Timothy Garton Ash recibió la distinción de Ciencias Sociales. La Bóveda Global de Semillas de Svalbard fue reconocida en Cooperación Internacional.

La astronauta estadounidense Christina Koch completó la nómina de galardonados con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Los ocho reconocimientos de 2026 fueron entregados en el marco de las actividades organizadas por la Fundación en Oviedo.

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