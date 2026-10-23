Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y fue ovacionado ante la realeza española

Mirá también

Cómo es el Premio Princesa de Asturias que recibirá Lionel Messi: una escultura de ocho kilos y 50.000 euros

La princesa Leonor encabezó por primera vez en solitario la recepción oficial de los galardonados en el Hotel de la Reconquista. Foto: Reuters

Mirá también

De Alfonsín a Quino y Les Luthiers: los argentinos que recibieron el Premio Princesa de Asturias antes que Messi

La ceremonia en Oviedo reunió a ocho premiados de distintas disciplinas y contó con la presencia de los reyes de España. Foto: Reuters

Mirá también

Messi recibió una distinción de manos de la princesa Leonor en España