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Confusión en Arroyito

Central gritó “somos bicampeones”, pero el título fue de Boca y quedó una postal de película

Una versión errónea sobre el desenlace en La Bombonera desató la celebración de jugadores e hinchas canallas. La confirmación del resultado transformó la euforia en desconcierto.

Una versión errónea sobre el resultado de Boca desató los festejos en Arroyito.Una versión errónea sobre el resultado de Boca desató los festejos en Arroyito.
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Rosario Central celebró un campeonato que finalmente ganó Boca. Después del triunfo por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, hinchas y futbolistas festejaron en el Gigante de Arroyito en medio de una confusión sobre el resultado del encuentro que se disputaba simultáneamente en La Bombonera.

El Canalla necesitaba ganar y que el Xeneize no venciera a Defensa y Justicia para quedarse con el primer puesto de la tabla anual. Los goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel le permitieron cumplir su parte, pero Enner Valencia marcó a los 95 minutos el 1-0 que le dio la consagración al equipo de Rodolfo Arruabarrena.

La versión que encendió el festejo

Con el partido terminado en Rosario, jugadores y allegados seguían la definición en teléfonos celulares. Entre las tribunas circuló una versión equivocada: que Defensa había empatado o que el gol de Valencia había sido invalidado por el VAR. La confusión dio paso a una celebración colectiva.

Algunos simpatizantes ingresaron al campo, agitaron camisetas y corearon “somos bicampeones” junto a futbolistas que también creían haber obtenido el título. La confirmación del triunfo de Boca interrumpió los festejos y dejó escenas de desconcierto entre quienes permanecían en el estadio.

La transmisión mostró las reacciones de referentes como Marco Ruben, Juan Cruz Komar y Ángel Di María. Este último, que siguió el encuentro desde un palco por una molestia física que arrastraba desde el cruce con Sarmiento de Junín, se tomó la cabeza al conocer el desenlace.

Las imágenes se convirtieron en memes

Los videos de la celebración y del posterior desconcierto circularon en redes sociales, acompañados por cargadas y memes. Entre las publicaciones aparecieron referencias a Juan Román Riquelme, al humorista rosarino Pachu Peña y a otros festejos anticipados recordados por los hinchas.

La victoria en La Bombonera dejó a Boca con 63 puntos en la tabla anual, uno más que Rosario Central. El gol de Valencia definió el título de Campeón de Liga cuando el encuentro en Arroyito ya había terminado.

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