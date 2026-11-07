El Xeneize se quedó con el trofeo anual 2026 con un gol en la última jugada del encuentro del ecuatoriano Enner Valencia para derrotar a Defensa y Justicia por 1 a 0 en La Bombonera.
Primera División
Boca se consagró campeón de la Liga 2026
El Xeneize terminó en lo más alto de la Tabla Anual tras vencer a Defensa y Justicia en La Bombonera por 1 a 0 con un gol agónico y se quedó con el título al mejor equipo de la temporada 2026. Segundo terminó Rosario Central a un punto.
Boca venció 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera. Foto: Fernando Nicola
Boca festeja ser el Campeón anual del año tras ganarle 1 a 0 a Rosario Central.
Boca, dirigido por el Vasco Rodolfo Arruabarrena, terminó con 63 puntos en el año, producto de 17 triunfos, 12 empates y 3 derrotas.
Segundo terminó Rosario Central con 62 unidades que hoy venció a Estudiantes (RC) por 2 a 0.
Además, espera por el partido de Instituto para saber en qué puesto terminará la fase regular del Torneo Clausura.
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