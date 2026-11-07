Primera División

Boca se consagró campeón de la Liga 2026

El Xeneize terminó en lo más alto de la Tabla Anual tras vencer a Defensa y Justicia en La Bombonera por 1 a 0 con un gol agónico y se quedó con el título al mejor equipo de la temporada 2026. Segundo terminó Rosario Central a un punto.