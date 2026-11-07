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Boca se consagró campeón de la Liga 2026

El Xeneize terminó en lo más alto de la Tabla Anual tras vencer a Defensa y Justicia en La Bombonera por 1 a 0 con un gol agónico y se quedó con el título al mejor equipo de la temporada 2026. Segundo terminó Rosario Central a un punto.

Boca venció 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera. Foto: Fernando NicolaBoca venció 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera. Foto: Fernando Nicola
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El Xeneize se quedó con el trofeo anual 2026 con un gol en la última jugada del encuentro del ecuatoriano Enner Valencia para derrotar a Defensa y Justicia por 1 a 0 en La Bombonera.

Boca festeja ser el Campeón anual del año tras ganarle 1 a 0 a Rosario Central.Boca festeja ser el Campeón anual del año tras ganarle 1 a 0 a Rosario Central.

Boca, dirigido por el Vasco Rodolfo Arruabarrena, terminó con 63 puntos en el año, producto de 17 triunfos, 12 empates y 3 derrotas.

Segundo terminó Rosario Central con 62 unidades que hoy venció a Estudiantes (RC) por 2 a 0.

Además, espera por el partido de Instituto para saber en qué puesto terminará la fase regular del Torneo Clausura.

Boca copó La Bombonera: las mejores imágenes del festejo xeneize

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